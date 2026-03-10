V čem je toto sako tak výjimečné? Tajemství spočívá v něčem tak obyčejném, jako jsou knoflíky. Pokud byste totiž čekaly klasické knoflíky, budete překvapené. Anderson se inspiroval v historii a místo nich použil tzv. rouleau loops – drobná, ručně šitá textilní očka. Tato technika má kořeny v tradičním asijském odívání a dodnes je symbolem té nejvyšší krejčoviny (haute couture). Možná je znáte ze zadních dílů svatebních šatů, kde vytvářejí tu nádhernou řadu drobných knoflíčků. Na saku tento detail působí neuvěřitelně jemně, elegantně a opticky postavu krásně zjemňuje.
Dior představil sako, které bude hitem letošního roku: Lichotí každé postavě a je symbolem luxusu
Představte si sluncem zalitou Paříž, rozkvetlé zahrady a módu, která je sice luxusní, ale přesto ji chcete nosit každý den. Přesně takovou atmosféru vykouzlil návrhář Jonathan Anderson při příležitosti pařížského týdne módy na nejnovější přehlídce domu Dior pro sezónu podzim 2026. Z celé kolekce vyčníval jeden kousek, o kterém se teď mluví všude: dokonale střižené sako, lichotící každé postavě.
Inspirace z obrazů Clauda Moneta
Samotná přehlídka v pařížských zahradách Jardin des Tuileries vypadala jako oživlá malba. Modelky procházely kolem bazénu, který připomínal slavná leknínová jezírka malíře Clauda Moneta. I když šlo o podzimní kolekci, díky teplému počasí a květinovým vzorům působila celá show svěže a radostně. Dior ukázal, že tento střih funguje v jakémkoliv provedení. A teď už je jen na vás, jakou barvu si vyberete? Na mole se objevily tyto varianty:
- Sněhobílá: Působí čistě a téměř svátečně
- Klasická černá a šedá: Ideální volba do práce, která nikdy nevyjde z módy
- Satén s pírky: Pro ty, které se nebojí trochy extravagance
- Květinové vzory: Do šatníku vnesou romantiku pařížských zahrad
Proč ho musíte mít?
Jonathan Anderson vzkazuje, že i malá změna – jako je právě zapínání na očka – dokáže z obyčejného saka udělat objekt touhy. Navíc sluší každé postavě především díky své konstrukci, která vychází z ikonické siluety „Bar jacket“, kterou návrhář Jonathan Anderson pro dům Dior nově reinterpretoval. Je to kousek, který v sobě spojuje historii, řemeslo a moderní šmrnc. Navíc se skvěle kombinuje i s úplně jednoduchými věcmi, jako jsou džíny nebo bílá košile. Toto sako je důkazem, že skutečná elegance nemusí být hlasitá. Ba naopak. Stačí jeden precizní detail a správný střih, aby se žena cítila sebevědomě a šik.
Do kanceláře i na procházku
Sako od návrháře Jonathana Andersona se tak stává hitem díky malému, avšak zcela unikátnímu detailu. Textilní očka (rouleau loops), našla předlohu v tradičním odíváním východní Asie. Tato drobná konstrukční změna dodává saku neobyčejnou jemnost a rytmus. V pracovním šatníku tento kousek funguje jako dokonalý symbol tichého luxusu, a to zejména v černé nebo šedé variantě, která dává vyniknout struktuře materiálu. Sako lze snadno kombinovat s pánskými siluetami, bílou košilí nebo úzkou sukní, čímž vznikne elegantní byznys look s moderním šmrncem. Pro volnější dny ho můžete bez obav doplnit kvalitním denimem a hedvábným šátkem, což outfitu dodá okamžitou francouzskou eleganci.