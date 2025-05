Stárnutí po skandinávsku: méně produktů, více sebevědomí. Není potřeba nic napravovat

Nejen Norové, ale i další severské národy cítí intenzivní spojení s přírodou. A podobně to vnímá i Nordstrøm: „Říká se, že pobyt v přírodě zklidňuje nervový systém, snižuje záněty, zlepšuje mikrobiom a zvedá náladu – a to všechno se odráží na pleti. Když žijeme v souladu s přirozeným rytmem, rozvíjíme hlubší pocit pohody – a já opravdu věřím, že je to vidět i navenek.“

Ženy často mají obavy z toho, když se ocitají v pokročilejší životní fázi, často označované jako „střední věk“. Podle Cecilie ale není čeho se bát. „Skutečná krása v tomto věku vychází z přítomnosti, moudrosti, sebedůvěry a laskavosti. Moje rada? Chovejte se k sobě s takovým soucitem, jaký byste nabídla blízké přítelkyni. Pleť odráží, jak se cítíme – láska a přijetí jsou silné nástroje krásy. Věřím také, že když se cítím dobře, jsem lepší člověk – štědřejší, trpělivější a láskyplnější k lidem kolem. Energie, kterou vyzařujete, se vám vrací a posiluje vnitřní zář. Péče o sebe není povrchní – je nezbytná.“

„Jedním z největších mýtů, který bych chtěla vyvrátit, je představa, že stárnutí je třeba ‚napravit‘,“ pokračuje Nordstrøm. „Stárnutí není vada – je přirozené a mělo by být oslavováno. To ale neznamená, že je špatně pleť na té cestě podpořit. Věřím v pomalé stárnutí a v to, že pleti můžeme dát to, co potřebuje, aby stárla co nejlépe a nejpřirozeněji. Nejde o to, otočit čas, ale o vědomou péči o sebe.“