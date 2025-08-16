Vlasy si pamatují každý dotek, každé zahřátí i každou chemii, kterou jim dopřejete. Někdy jim ale ublížíme z nevědomosti – zlozvyky, které považujeme za běžnou rutinu, mohou způsobit škody, jež se napravují roky. Kadeřník a „bojovník za vlasy krásnější“ Michal Zapoměl proto varuje před nejčastějšími chybami v péči, které stojí za to vymazat ze života dřív, než se stanou nenápadnými „ničiteli“ vaší hřívy.
Jaké jsou naše nejčastější prohřešky v péči o vlasy?
- V první řadě jde o neopatrný styling s horkými nástroji. Nezáleží ani tak na tom, jestli to děláte pravidelně, nebo jednou za čas. Podle Michala Zapoměla stačí jedna nesprávná tepelná úprava bez potřebné ochrany.
„Jedno špatné žehlení může vlasy zničit na tři roky – vážně!“ zdůrazňuje zkušený kadeřník. „Trvalé poškození kutikuly je nevratné. To, co jednou zničíte, už nikdy nenapravíte.“
- Usínání s mokrými vlasy je dalším častým prohřeškem. Nejenže riskujete lámání vlasů, ale také vytváříte ideální prostředí pro plísně na pokožce hlavy.
- Fénováním bez trysky si také podle Zapoměla můžete spíš uškodit. Rozlítlý proud vzduchu vlasům spíše ubližuje, způsobuje třepení a ztrátu lesku.
- Hodně si podle něj škodíte i tím, že dlouhodobě nosíte culík, a to pořád na tom samém místě. To vede k chronickému přetížení vlasů.
- Nekvalitní nástroje, špatné hřebeny a kartáče jsou dalším faktorem, kterým svým vlasům spíš škodíte, než pomáháte. „Nemají to být mučicí nástroje, ale dokonalí pomocníci,“ upozorňuje Zapoměl.
- Barvíte přes barvu? Podle Zapoměla je to velká chyba. „Co je jednou barvené, má se již jen tónovat,“ upozorňuje kadeřník.
- A v neposlední řadě: „Sledujete moc sociální sítě a věříte každému ‘zaručenému’ tipu,“ kroutí hlavou Zapoměl. A dodává: „Jediný, komu věřte, je váš profesionální a vyškolený kadeřník. Je to jako lékař.“
Pokud se vyhnete těmto nejčastějším chybám a budete důvěřovat odborníkovi, vaše vlasy se vám odmění silou, leskem a vitalitou, které nezmizí po prvním česání. „Péče o vlasy není věda,“ dodává Zapoměl. „Ale chce to vědět, co dělat – a co rozhodně ne. Vlasy mají paměť. Odpustí, ale nikdy úplně nezapomenou…"
Zdroje: konzultace s Michalem Zapomělem (červenec 2025)