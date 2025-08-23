„Vždycky jsem měla krásné vlasy, a najednou se to změnilo. Proč?“ Pokud jste si někdy položila podobnou otázku, věřte, že v tom nejste sama. Po čtyřicítce začínají naše vlasy reagovat na hormonální změny, stres i nedostatek živin – a někdy se zdá, že už prostě nejsou tím, čím bývaly. Ale dobrá zpráva je, že i když se s věkem mění, neznamená to, že ztrácí svou krásu. Stačí jen vědět, co se s nimi děje, a dát jim tu péči, kterou si zaslouží.
Reklama
Proč se vlasy mění
1) Hormonální změny
„Menopauza znamená méně estrogenu — a tenký, křehčí vlas,“ vysvětluje prominentní kadeřník Michal Zapoměl. Prameny se mohou jevit slabší, hůř drží tvar a ztrácejí lesk. Dobrá zpráva: správná technika střihu a cílená péče umí opticky i reálně podpořit kvalitu.
2) Výživové nedostatky
Častými „viníky“ podle Zapoměla bývají železo, vitamin B12, vitamin D3 a zinek – resp. jejich nedostatek. I drobný deficit může vlasu ubrat sílu. Pokud na sobě pozorujete výrazné změny, má smysl probrat laboratorní vyšetření se svým lékařem.
3) Stres a přetížení
„Psychická zátěž se ‚podepisuje‘ i na vlasové cibulce,“ dodává Zapoměl. Vypadávání se často zhoršuje s odstupem několika týdnů po stresovém období — to je důvod, proč změny nepřicházejí hned.
4) Nevhodné produkty a zvyky
A v neposlední řadě jsou za tím podle Zapoměla i nevhodné produkty. Kosmetika „po babičce“ může mít svoje nostalgické kouzlo, ale 30 let staré návyky si dnešní vlasy nezaslouží. Složení se posunulo, technologie také. Co kdysi fungovalo, dnes často zbytečně zatěžuje.
Co skutečně pomáhá (a je udržitelné)
Reklama
Pravidelnost a jednoduchost
Stačí i méně kroků, ale správně: šetrný šampon, cílené sérum ke kořínkům, kondicionér/maska do délek. Nemusí to být žádná komplikovaná rutina, která vlasy „přesycuje“.
Výživa zevnitř
Vyvážený jídelníček + doplňky dle potřeby (např. komplexy pro vlasy, kolagen). Důležité: doplňky jsou vždy doplněk, ne náhrada pestré stravy. Vždy je lepší volit dlouhodobou, důslednou cestu.
Profesionální diagnostika
Trichologické vyšetření pomůže zjistit stav pokožky i folikulů a nastavit osobní plán péče. Salonní kúry (kyslíkové, peptidové, mikromasážní) podpoří prokrvení a vitalitu.
Moderní střih a šetrný styling
Střihy, které odlehčí délky a podpoří kořínky (bob, lob, měkké vrstvení), dokážou udělat s objemem zázraky.
-
Fénujte s tryskou, po směru růstu kutikuly; střední teplota stačí.
Tepelnou úpravu berte jako vzácnost: výjimečně a s termoochranou.
Mindset a přijetí
„Zralá žena není slabší, jen se její vlasy mění,“ zdůrazňuje Zapoměl s tím, že psychické nastavení (nejen) jeho klientek hraje také zásadní roli. „Já s nimi umím pracovat. A když to nejde jinak, popřemýšlejte o zahuštění, sen o krásných vlasech je dnes už jen na dosah.“
Rychlý kontrolní seznam „co nedělat“
- Usínat s mokrými vlasy.
- Fénovat bez trysky (rozlítlý proud = destrukce).
- Nosit culík stále ve stejné výšce.
- Barvit přes barvu — barvené délky už jen tónovat.
- Věřit každému „zaručenému“ tipu ze sítí. Vlasům svědčí profesionální vedení.
Miniplán na 30 dní
Týdny 1–2: Šetrný šampon, sérum ke kořínkům 1–2× denně, krátká masáž pokožky (2 min).
Týdny 3–4: Přidejte masku 1× týdně, ladný střih pro objem, tepelný styling maximálně 2–3× týdně s ochranou.
Průběžně: Spánek, hydratace, bílkoviny na talíři, klidná hlava (samozřejmě, snadno se to řekne).
Vlasy mají paměť. Odpustí, ale nikdy úplně nezapomenou. Když však propojíte pravidelnou péči, výživu a vhodný střih, vrátí se jim síla i přirozený lesk.
Zdroje: vyjádření kadeřníka Michala Zapoměla (červen 2025)
Mohlo by vás zajímat
Reklama