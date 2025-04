Biotin na růst vlasů – skutečný pomocník, nebo marketingový tah? Co říkají experti

Je to nepříjemné, frustrující a může to zasáhnout i naše sebevědomí. Vypadávání vlasů není jen kosmetický problém – může to být zdroj stresu, ztráty sebevědomí a pochybností. Pokud máte pocit, že to prožíváte jen vy, nebo že to nikdo kolem vás nechápe, vězte, že nejste sami. V České republice s tímto problémem bojuje mnoho lidí. Podle studií se až 35 % žen a 43 % mužů potýká s vypadáváním nebo řídnutím vlasů. Tato otázka se netýká pouze starších generací – čím dál častěji zasahuje i mladší věkové skupiny.