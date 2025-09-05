Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Z princezny Kate je málem blondýna. Královská proměna k babímu létu vás inspiruje

Princezna Catherine
Princezna CatherineFoto: Reuters
Princezna Catherine
Princezna CatherineFoto: Reuters
Daniela Straková
Daniela Straková

Princezna z Walesu je zpět a fanoušci krásy i módy mají o čem mluvit! Po delší letní pauze se Kate Middleton objevila na veřejnosti – a hned překvapila svěžím účesem, který doslova rozzářil její tvář.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Zdá se, že podzimní vlasové proměny má Catherine, princezna z Walesu, zvláště v oblibě. Vždycky ale volila jemné, spíš nenápadné úpravy a zůstávala věrná svému tmavému účesu. Tentokrát ale všechny překvapila.

Catherine z Walesu, oblek
Catherine z Walesu, oblek

Podzimní proměna princezny Catherine. K zajímavému sestřihu není třeba vlasy zkrátit

Celebrity

Místo tradiční tmavší hnědé zvolila jemně zesvětlený odstín, který působí přirozeně, jako by jí vlasy políbilo samo slunce. Nový „sun-kissed blond tón jí dodává mladistvý nádech a skvěle ladí s její elegantní, ale přitom uvolněnou image.

Oblíbená princezna svůj nový look předvedla při návštěvě upravených zahrad londýnského Přírodovědného muzea, kam dorazila společně s princem Williamem. Pár působil uvolněně, smál se a s nadšením diskutoval o projektech propojujících přírodu a vzdělávání. Fotografiím pak dodal kouzlo i lehký deštík, který zvýraznil lesk Catherininých vlasů.

Zdá se, že letní dovolená jí přinesla nejen energii, ale i chuť na změnu. Jestli jste přemýšlela o zesvětlení vlasů na podzim, stylová aristokratka právě ukázala, jak na to s noblesou.

Princ William a princezna Catherine
Foto: Reuters
Reklama

Princezna Catherine si za roky v královské rodině vybudovala pověst módní i beauty ikony. Její vlasy jsou jedním z poznávacích znamení – vždy perfektně upravené, ale nikdy ne zbytečně strojené.

Princezna Catherine
Foto: Reuters

Jaký je její signature look?

  • Lesklé, zdravé vlasy: Catherine si potrpí na dokonalou péči. Vlasy působí hustě, mají přirozený objem a vždy září zdravým leskem.

  • Měkké vlny: Nejčastěji volí jemně zvlněné délky, které rámují obličej a působí lehce a mladistvě. Tento styl je univerzální – hodí se na denní program i večerní události.

  • Elegantní drdoly: Na oficiální plesy a gala akce Catherine často nosí vyčesané účesy. Oblíbený je hladký chignon účes, kdy se vlasy stočí do uzlu nebo culíku na zátylku, nebo nízký drdol s jemně uvolněnými prameny, které dodají romantický nádech.

  • Čelenky a korunky: Jako princezna se nebojí zdůraznit účes šperkem. Lesklé čelenky nebo tiáry skvěle doplňují slavnostní look a zároveň podtrhují její královskou roli.

Proč to funguje?

Účesy Catherine kombinují nadčasovost s lehkostí. Nikdy nepůsobí přehnaně, ale vždy elegantně a žensky. Proto jsou skvělou inspirací i pro plesy – ať už se rozhodnete pro rozpuštěné vlny, nebo uhlazený drdol, tenhle styl vás nikdy nezklame.

Princezna Catherine
Foto: Reuters

Jak na to?

Princezna Catherine je dlouhodobě obdivovaná nejen pro svůj styl, ale i pro své vlasy – vždy působí zdravě, leskle a elegantně. Dobrá zpráva? I vy se k podobnému looku můžete přiblížit, když budete věnovat vlasům trochu péče.

1. Základ je zdraví vlasů
Catherine se vyhýbá zbytečně složitým účesům a vsází na přirozenost. To znamená pravidelnou péči: hydratační šampon, kondicionér a jednou týdně regenerační maska. Tip: Vyberte produkty s keratinem nebo přírodními oleji, které uhlazují vlasové vlákno.

2. Lesk jako korunovační klenot
Jedním z poznávacích znamení Catherine je zářivý lesk vlasů. Kadeřníci doporučují po umytí použít sérum s arganovým nebo jojobovým olejem – stačí pár kapek do délek.

3. Měkké vlny pro každý den
Její typický look jsou jemně zvlněné délky. Docílíte toho i doma – zkuste kulatý kartáč při foukání nebo velké natáčky, které vlasy nadzvednou od kořínků. Důležité je nechat vlny splynout, aby působily přirozeně.

4. Přirozená barva s efektem slunce
Catherine se drží klasických tónů hnědé, které občas nechává zesvětlit o pár jemných pramínků. Tato technika, známá jako balayage, dodá vlasům hloubku i dojem, že je prozářilo slunce.

5. Jednoduchost a elegance
Ať už jde o běžný den, nebo oficiální akci, princezna Catherine se vyhýbá přehnaným účesům. I jednoduchý culík nebo nízký drdol vypadá díky hladkým liniím a precizní úpravě dokonale.

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama