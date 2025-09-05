Zdá se, že podzimní vlasové proměny má Catherine, princezna z Walesu, zvláště v oblibě. Vždycky ale volila jemné, spíš nenápadné úpravy a zůstávala věrná svému tmavému účesu. Tentokrát ale všechny překvapila.
Reklama
Místo tradiční tmavší hnědé zvolila jemně zesvětlený odstín, který působí přirozeně, jako by jí vlasy políbilo samo slunce. Nový „sun-kissed“ blond tón jí dodává mladistvý nádech a skvěle ladí s její elegantní, ale přitom uvolněnou image.
Oblíbená princezna svůj nový look předvedla při návštěvě upravených zahrad londýnského Přírodovědného muzea, kam dorazila společně s princem Williamem. Pár působil uvolněně, smál se a s nadšením diskutoval o projektech propojujících přírodu a vzdělávání. Fotografiím pak dodal kouzlo i lehký deštík, který zvýraznil lesk Catherininých vlasů.
Zdá se, že letní dovolená jí přinesla nejen energii, ale i chuť na změnu. Jestli jste přemýšlela o zesvětlení vlasů na podzim, stylová aristokratka právě ukázala, jak na to s noblesou.
Reklama
Princezna Catherine si za roky v královské rodině vybudovala pověst módní i beauty ikony. Její vlasy jsou jedním z poznávacích znamení – vždy perfektně upravené, ale nikdy ne zbytečně strojené.
Jaký je její signature look?
Lesklé, zdravé vlasy: Catherine si potrpí na dokonalou péči. Vlasy působí hustě, mají přirozený objem a vždy září zdravým leskem.
-
Měkké vlny: Nejčastěji volí jemně zvlněné délky, které rámují obličej a působí lehce a mladistvě. Tento styl je univerzální – hodí se na denní program i večerní události.
-
Elegantní drdoly: Na oficiální plesy a gala akce Catherine často nosí vyčesané účesy. Oblíbený je hladký „chignon“ – účes, kdy se vlasy stočí do uzlu nebo culíku na zátylku, nebo nízký drdol s jemně uvolněnými prameny, které dodají romantický nádech.
-
Čelenky a korunky: Jako princezna se nebojí zdůraznit účes šperkem. Lesklé čelenky nebo tiáry skvěle doplňují slavnostní look a zároveň podtrhují její královskou roli.
Proč to funguje?
Účesy Catherine kombinují nadčasovost s lehkostí. Nikdy nepůsobí přehnaně, ale vždy elegantně a žensky. Proto jsou skvělou inspirací i pro plesy – ať už se rozhodnete pro rozpuštěné vlny, nebo uhlazený drdol, tenhle styl vás nikdy nezklame.
Jak na to?
Princezna Catherine je dlouhodobě obdivovaná nejen pro svůj styl, ale i pro své vlasy – vždy působí zdravě, leskle a elegantně. Dobrá zpráva? I vy se k podobnému looku můžete přiblížit, když budete věnovat vlasům trochu péče.
1. Základ je zdraví vlasů
Catherine se vyhýbá zbytečně složitým účesům a vsází na přirozenost. To znamená pravidelnou péči: hydratační šampon, kondicionér a jednou týdně regenerační maska. Tip: Vyberte produkty s keratinem nebo přírodními oleji, které uhlazují vlasové vlákno.
2. Lesk jako korunovační klenot
Jedním z poznávacích znamení Catherine je zářivý lesk vlasů. Kadeřníci doporučují po umytí použít sérum s arganovým nebo jojobovým olejem – stačí pár kapek do délek.
3. Měkké vlny pro každý den
Její typický look jsou jemně zvlněné délky. Docílíte toho i doma – zkuste kulatý kartáč při foukání nebo velké natáčky, které vlasy nadzvednou od kořínků. Důležité je nechat vlny splynout, aby působily přirozeně.
4. Přirozená barva s efektem slunce
Catherine se drží klasických tónů hnědé, které občas nechává zesvětlit o pár jemných pramínků. Tato technika, známá jako balayage, dodá vlasům hloubku i dojem, že je prozářilo slunce.
5. Jednoduchost a elegance
Ať už jde o běžný den, nebo oficiální akci, princezna Catherine se vyhýbá přehnaným účesům. I jednoduchý culík nebo nízký drdol vypadá díky hladkým liniím a precizní úpravě dokonale.
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama