Rozpálené ulice a žádný stín? Tohle je módní záchrana do města ve vedru

Vedro, že by se asfalt dal mazat na chleba, ale do práce, na schůzku nebo jen do centra za pochůzkami se holt v plavkách jít nedá. Vysoké teploty přitom dávají módnímu vkusu zabrat: chcete se nezpotit při každém kroku, ale zároveň nechcete působit, jako byste právě vstala z lehátka u bazénu.