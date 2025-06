Jak se v létě přestat potit jako šílená? Tajné triky, o kterých se nemluví

Pocení. Slovo, které si většina z nás spojuje se sportem, vedrem nebo nervozitou při veřejném vystupování. Ale co když se z občasné kapky stane každodenní nepříjemnost? Co když se najednou začnete potit i při běžné chůzi do schodů nebo u počítače v klimatizované kanceláři?