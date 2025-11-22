23. 11. Klement
Péče o pleť složená z deseti kroků: Nutnost, nebo nesmysl? Dermatoložka odhalila pravdu

Péče o pleť
Foto: Shutterstock
Péče o pleť
Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

V dnešní době sociálních sítí a módy korejské kosmetiky je snadné podlehnout kouzlu desetikokrokové pleťové rutiny. TikTok, Instagram i blogy lákají na séra, peptidy, kyseliny či exotické ingredience a koupelna se může brzy proměnit v laboratoř kosmetických elixírů. Ale znamená více také lépe? Podle některých dermatologů rozhodně ne.

Dermatoložka Dr. Hannah Kopelmanová upozorňuje, že když rutina přesáhne pět až šest kroků, může začít způsobovat problémy. Nadměrné vrstvení aktivních složek často oslabuje kožní bariéru. Příliš mnoho kyselin, retinoidů nebo jiných agresivních látek může vést k podráždění, zarudnutí, pnutí či častějším pupínkům.

žena zima
žena zima

Skrytá rizika přehnaně složitých rutin

Dalším problémem je vzájemná interakce ingrediencí – některé látky si „nemusí rozumět. Například benzoylperoxid a retinoidy mohou vzájemně snižovat své účinky. Kopelmanová vysvětluje, že i bez viditelného zarudnutí může docházet k „jemnému sabotování“ – pleť se necítí špatně, přesto produkty nefungují tak, jak bychom čekaly. A to nemluvíme o tom, kolik taková rutina zabere času, který je možné strávit daleko efektivněji. Více kroků v péči o pleť zkrátka neznamená automaticky lepší pleť. Důležité je mít smysluplnou a uváženou rutinu složenou z produktů, které opravdu fungují – ne jen proto, že jsou populární. Zjednodušení rutiny není kompromis, je to chytrý krok k lepší pleti a klidu v každodenním životě. Jak by taková propracovaná pleť měla vypadat? Zjistíte v infografice.

1. Základní trojice – nezbytné kroky

Podle Dr. Kopelmanové jsou naprosto nezbytné tři kroky: čištění, hydratace a ochrana proti slunci. Tato péče pokryje nejdůležitější potřeby pleti a tvoří pevný základ v péči o ni.

Péče o pleť
Foto: Shutterstock
Zdroj: women.com

