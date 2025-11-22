Péče o pleť složená z deseti kroků: Nutnost, nebo nesmysl? Dermatoložka odhalila pravdu

Dermatoložka Dr. Hannah Kopelmanová upozorňuje, že když rutina přesáhne pět až šest kroků, může začít způsobovat problémy. Nadměrné vrstvení aktivních složek často oslabuje kožní bariéru. Příliš mnoho kyselin, retinoidů nebo jiných agresivních látek může vést k podráždění, zarudnutí, pnutí či častějším pupínkům.
