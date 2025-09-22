„Trendy nejsou řešením“, říká kosmetička. Péči má smysl začít i po padesátce

V
ideálním světě bychom se každé
ráno
probouzely s rozzářenou, vypnutou pletí bez jediné
vrásky.
Bez známek únavy, bez pigmentových skvrn, bez rozšířených
pórů.
Jenže svět ideální není a navrch tohoto výčtu řešíme plné diáře, nedostatek spánku a občas i
krizi identity, když se podíváme do zrcadla. V těch největších krizích bezmyšlenkovitě nakupujeme produkty, jejichž zázrak nám slibují influecerky a jimiž nás masírují reklamy.
