„Trendy nejsou řešením“, říká kosmetička. Péči má smysl začít i po padesátce

Kosmetické ošetření
Kosmetické ošetření
Kosmetické ošetření
Kosmetické ošetření
Daniela Straková
Jana Harmáčková
Daniela StrakováJana Harmáčková

Zapomeňte na univerzální návody a virální zázraky. Klíčem je svěřit se do kosmetičky, která rozumí diagnostice pleti a nespoléhá na plošné manuály světových značek – protože každá pleť je jiná. Teprve individuální péče dokáže dlouhodobě zlepšit kondici pleti, klidně i po padesátce. „Trendy nejsou řešení,“ připomíná specialistka Eva Dvořáková.

V ideálním světě bychom se každé ráno probouzely s rozzářenou, vypnutou pletí bez jediné vrásky. Bez známek únavy, bez pigmentových skvrn, bez rozšířených pórů. Jenže svět ideální není a navrch tohoto výčtu řešíme plné diáře, nedostatek spánku a občas i krizi identity, když se podíváme do zrcadla. V těch největších krizích bezmyšlenkovitě nakupujeme produkty, jejichž zázrak nám slibují influecerky a jimiž nás masírují reklamy.

Veronika Arichteva
Veronika Arichteva

Arichteva i další celebrity bojují proti vráskám spermatem z lososa

Celebrity

„Největší omyl v péči o pleť je věřit, že existuje univerzální návod. Pleť není excelová tabulka. Co funguje vaší kamarádce, může vám uškodit. Proto vždy začínám diagnostikou a rozhovorem: jak spíte, co jíte, jaké máte léky, hormonální změny, stres. Teprve pak skládám rutinu. Trendy nejsou řešení. Úkolem každé kosmetičky by mělo být klientku ochránit před plošnými manuály světových značek,“ říká kosmetička Eva Dvořáková. V péči o pleť přesto minimum existuje jedná se o ranní a večerní rituály, které dokáží s pletí divy. „Ráno pleť ztonizujte, hydratujte a nezapomeňte na SPF 50. Večer pleť důkladně odličte, vyčistěte, ztonizujte a pak vyživte. Jednoduché, ale konzistentní,“ doplňuje Dvořáková. 

Ochrana před sluncem je nejlevnější anti-aging na světě

SPF je nejlevnější a nejúčinnější „anti-aging i ochrana zdraví pleti. Odborníci doporučují používání širokospektrální SPF 30–50 (UVA/UVB) a nanášení dostatečného množství. To činí zhruba čtvrt čajové lžičky na obličej a krk (nebo „dva prsty krému). Chraňte se každý den, i když je pod mrakem, UVA záření stárne kůži celoročně. Venku pak reaplikujte přibližně po 2 hodinách. Pokud nosíte make-up, situaci zachráníte pomocí SPF sprejů či pudrů. Nespoléhejte se na samotný make-up s SPF. Mastnější pleti sedí lehké gely/fluida, citlivé pleti často vyhovují minerální filtry (oxid zinečnatý, oxid titaničitý). Nezapomeňte na uši, rty a hřbety rukou.

Co dělá kosmetičku opravdu kvalitní? Nejen dotek, ale i postup

Každé dobré kosmetické ošetření začíná tím nejzákladnějším – odlíčením a šetrným čištěním pleti. Zní to banálně, ale i tady se dá poznat rozdíl mezi poctivostí a rutinou. Kvalitní kosmetička pracuje pečlivě, ale jemně. Žádné tření jako při mytí nádobí. Pleť si zaslouží pozornost, ale i respekt. Po odlíčení přichází příprava pleti ultrazvukovou špachtlí – moderní metodou, která pomáhá uvolnit póry, odstranit odumřelé buňky a připravit pokožku na hlubší čištění. A co je nejlepší? Není to nepříjemné. Nepálí to, neštípe, nehučí jako stavební vrtačka. Jen cítíte, že se s pletí něco děje – a že to dává smysl. „Má odborné vzdělání, nestaví diagnózu za dvě minuty, ptá se na zdraví a návyky, necpe všem jednu řadu produktů, umí říct ‚tohle není pro vás‘ a dá vám jasný plán včetně testu snášenlivosti. A komunikuje reálná očekávání—žádné ‚zázraky do týdne‘,“ vysvětluje Dvořáková. A pokud si všimnete, že kosmetička pracuje s dokonale čistými nástroji, které pravidelně dezinfikuje a pečlivě udržuje v hygienickém stavu, můžete být klidná. I to je jeden z důležitých poznávacích znaků profesionální péče – čistota není bonus, ale samozřejmost.

Eva Dvořáková
Pro kosmetičku Evu Dvořákovou je individuální přístup naprostá samozřejmost.
Foto: Žena.cz

Má péče smysl i po padesátce?

Začínat s péčí o pleť po padesátce je primárně úkol tvorby návyku, ne seznam kosmetických kroků. Bez předchozí rutiny hrozí „rozhodovací únava a selhávání, proto teorie říká: začněte nejmenším možným funkčním jádrem (jemné čištění → hydratace → širokospektrální SPF) a teprve po stabilizaci přidávejte další kroky. Účinné je tzv. habit stacking – novou činnost přivázat k existující (po čištění zubů = SPF, po večerním sprchování = krém). Prostředí má chování řídit, proto mějte produkty v dohledu, dávkovače po ruce, připomínka v telefonu. Cílem je snížit tření a zkrátit čas na rozhodnutí. „Nikdy není pozdě. Po padesátce řešíme ztenčení pleti, sucho, ztrátu jasu, hormonální změny. Výsledky jsou, když je klientka sama v péči konzistentní,“ uzavírá Dvořáková.

Zdroj: Kosmetička Eva Dvořáková

