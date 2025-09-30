7 jednoduchých návyků v péči o pleť, které vám udrží zdravou a mladistvou pleť

Každý typ pleti má svoje požadavky, které se v průběhu let mění. Existují ovšem návyky, které je lepší osvojit si dříve nežli později. Péče o pleť nemusí být složitá, ale měla by být konzistentní a řízena odbornými radami. Jaké návyky je nejlepší osvojit si co nejdřív, abyste zabránila předčasnému stárnutí a kosmetickým problémům?
Ráno začínejte s céčkem
Ranní aplikace vitaminu C zvyšuje účinnost opalovacího krému – podle dermatoložky Dr. Aleksandry Brown dokonce až osminásobně, a bojuje proti oxidačnímu stresu. Formulace jako L-askorbová kyselina poskytují nejsilnější účinky. Pleť díky němu vypadá sjednoceně a zářivě.
Denní používání opalovacího krému
Aplikujte širokospektrální SPF 30+ každý den, i když je zataženo. Nezapomeňte na často opomíjené oblasti jako vlasy, uši a krk. Ochrana před UV zářením pomáhá předcházet rakovině kůže a předčasnému stárnutí.
Hydratace je klíčová
Po sprše naneste tělový krém, aby pleť zůstala vláčná a hebká – podle dermatoložky se nejlépe vlhkost v pokožce uzamkne, pokud ji stihnete promazat do tří minut od sprchování. Zvláštní pozornost věnujte často zanedbávaným oblastem, jako jsou paty, které těží z krémů s obsahem urey. Dermatologové také radí pravidelnou exfoliaci, aspoň jednou do týdne, aby se krémy a tělová mléka mohly do pleti plně absorbovat.
Make-up důkladně odstraňte dvojitým čištěním
Odličování je povinnost, děláte jej důkladně? Opravdu důkladné a přitom šetrné odlíčení by mělo proběhnout ve dvou krocích: prvním je olejové nebo balzámové čištění. Olejový čistič, odličovací balzám nebo micelární voda rozpustí make-up, SPF a kožní maz. Tyto nečistoty se vážou na olejovou složku a jemně se odstraní. Ve druhém kroku následuje gel, pěna nebo krémový čisticí přípravek na bázi vody, který smyje zbytky oleje a potu, takže pleť je opravdu čistá a připravená na séra či krémy.
Retinol – ale jen večer
Retinol je malý zázrak, který většina typů pleti výborně snáší a přináší výsledky, o kterých často sníme: podporuje obnovu kožních buněk, což je prospěšné jak pro pleť náchylnou k akné, tak pro zralou pleť. U běžné péče pro prevenci stárnutí či jemných nedokonalostí není potřeba přípravků s vysokou koncentrací této látky. Pokud netrpíte závažnými kožními problémy, vystačíte si i s nižší koncentrací, pokud vás ale trápí třeba intenzivní akné, je dobré začít s jemným retinolem nebo adapalenem a najít koncentraci, kterou pleť dobře snáší. Neplatí tady „silnější je lepší“, ale spíše pravidelnost a trpělivost.
Zdravý životní styl
A nakonec něco, co se snadno řekne, ale hůř dělá – ať už jde o spánek nebo stravování. Beze všech pochybností, dostatek spánku, hydratace a adekvátní strava jsou nezbytné pro regeneraci pleti. Omezte alkohol a kouření, ideálně úplně – vaše pleť vám poděkuje.
Pravidelné kontroly a údržba
Také zvažte pravidelné návštěvy kosmetičky a dermatologa. I když se zdá, že je vše v pořádku, roční kontrola u doktora odhalí problémy dříve, než se projeví navenek.
