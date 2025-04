Omlazující síla retinolu bez podráždění? Zkuste elegantní metodu, která chrání pleť

Opravdu to teda funguje? Ano – metoda funguje, pokud je správně použita a pokud odpovídá typu pleti, pro který je určena. Nejde o žádný trik, který by měl „naředěním“ retinolu zcela znehodnotit jeho účinek. Naopak – vrstvení hydratační péče pomáhá snížit nežádoucí účinky (např. podráždění, suchost, šupinatění), aniž by se zcela ztratily benefity retinolu.

Tento přístup doporučují i někteří dermatologové, zvláště pokud jde o:

začátečníky s retinolem,

osoby s citlivou nebo narušenou kožní bariérou,

zralejší pleť, která je přirozeně sušší a méně odolná.

Cílem metody není zvýšit účinek, ale zvýšit toleranci – aby bylo možné retinol používat pravidelně, dlouhodobě a bez přerušení kvůli podráždění. A právě v konzistenci spočívá klíč k výsledkům.