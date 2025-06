Slyšela jste už o akné Mallorca? Nepříjemné letní překvapení, které číhá na vaši pleť

Chcete si zachovat mladistvou pleť co nejdéle? Pak by měl být SPF vaším každodenním parťákem – i když zrovna neležíte na pláži. Až 90 % příznaků stárnutí pokožky, včetně vrásek a pigmentací, má totiž na svědomí UV záření. Sluneční paprsky pronikají hluboko do kůže, kde uvolňují volné radikály a urychlují tzv. fotostárnutí.