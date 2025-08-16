Reklama
Letní outfity, které opticky zjemní široká ramena a dodají vašemu stylu ženský půvab

Žena v bílých šatech během léta
Žena v bílých šatech během létaFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Některé z nás mají postavu, která by mohla nosit námořnickou uniformu – ramena rovná, výrazná, připravená velet. Jenže co v civilu? V létě, kdy jsou horní partie víc odhalené, je dobré vědět, jak oblečením ramena opticky zjemnit a soustředit pozornost jinam – třeba na pas, boky nebo krásné nohy.

Nemusíte nosit pytel ani si na léto pořizovat šátek přes každé tílko. Zapomeňte na vrstvy, které dusí, nebo střihy, které radí „schovej a neřeš“. S širšími rameny se dá pracovat chytře – stačí pár jednoduchých triků, které siluetu opticky vyváží, aniž byste se musely vzdát lehkosti, ženskosti nebo pohodlí.

Plus size modelka
Plus size modelka

Nezakrývejte, zvýrazněte! K velkému poprsí patří velký styl: jaké oblečení mu lichotí

Móda a krása

Jde o drobnosti: jinak zvolený výstřih, trochu pozornosti věnované spodní části outfitu, pár centimetrů navíc v délce rukávu. A co je nejdůležitější – v těchto outfitech vám bude dobře i tehdy, když venku taje asfalt a kancelář bez klimatizace připomíná finskou saunu.

Výstřihy, které zjemní horní polovinu

Zapomeňte na lodičkové a rovné výstřihy. Neudělají vám dobrou službu. Mnohem lépe funguje véčko, případně výstřih mírně do špičky nebo výstřih do srdíčka – opticky prodlužují krk, odlehčují oblast ramen a vypadají žensky.

Tílka s širšími ramínky nebo spadlými rukávy

Úzká ramínka často zvýrazní přesně to, co chcete schovat. Raději sáhněte po topu s mírně spadlými rukávy nebo širšími ramínky. Skvělou volbou je také bardot výstřih, který odhaluje ramena rovnoměrně a vypadá romanticky.

Sukně a kalhoty, co přitáhnou pozornost dolů

Zvýrazněte dolní polovinu outfitu: áčková sukně, plisovaná midi nebo třeba kalhoty s širšími nohavicemi a vyšším pasem. Opticky tak vytvoříte rovnováhu mezi rameny a boky.

Jemné látky a vzory v horní části, akcenty dole

Pokud má vršek šifonový nebo jednobarevný a spodní část nese vzor nebo výraznější barvu, oko přirozeně sklouzne dolů. Fungují i malé triky jako sukně s páskem, kapsami nebo řasením – stačí nenápadně přitáhnout pozornost.

Ramena můžete i odhalit

Neznamená to, že musíte ramena schovávat. Můžete je ukázat, ale s mírou: třeba top s odhaleným ramenem jen na jedné straně nebo asymetrický střih, který vizuálně naruší rovnou linii.

A co rozhodně vynechat?

Ne všechno, co najdete ve skříni, bude hrát s vaší postavou fér. Některé střihy a detaily totiž zbytečně upozorňují právě na oblast ramen – a v létě, kdy se snažíme vypadat svěže, to není žádoucí.

Topy s volánky, nabíranými rukávy nebo výrazným zdobením v ramenou – přidávají objem tam, kde ho většinou nechceme.

Lodičkové výstřihy a saka s vycpávkami – efekt „nábor do veslařského klubu je zaručen.

Trička se širokým kulatým výstřihem ke krku – opticky zkracují krk a rozšiřují horní polovinu těla.

Halenky se stojáčkem nebo rolákem – v letním počasí nepříjemné nejen vzhledem, ale i na nošení. Zvýrazní ramena a navíc vás zbytečně přehřejí.

Méně bývá víc – a v tomto případě to platí dvojnásob. Raději jednoduchý střih a chytře zvolený materiál než efektní detail, který vás přepere.

Hledáte inspiraci? Podívejte se do galerie.

