Čeští mužští umělci se k módě staví různě – od promyšlené elegance přes pohodlný minimalismus až po okázalou extravaganci. Někdo má cit pro proporce a střihy, jiný sází spíš na výrazné prvky, které mají přehlušit chybějící koncepci. Styl často odráží jejich profesní image i osobní přístup: pro někoho je oblečení nástrojem sebevyjádření, pro jiného jen nutnou součástí vystupování na veřejnosti. Podívali jsme se na vybrané tváře české scény a zhodnotili, čím jejich šatník zaujme – a kde naopak pokulhává.