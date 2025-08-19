Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Čeští slavní muži pod lupou: od elegance po chaos. Kdo má styl a kdo jen pózuje?

Richard Krajčo, Vojtěch Dyk
Richard Krajčo, Vojtěch DykFoto: E.conomia
Richard Krajčo, Vojtěch Dyk
Richard Krajčo, Vojtěch DykFoto: E.conomia
Prohlédnout grafiku
Daniela Straková
Daniela Straková

Móda českých mužských celebrit je pestrá: elegance, odvaha, ale i občasný módní chaos. Čeští slavní muži si oblékají všechno od pečlivě střižených obleků až po výstřední kreace, které připomínají spíš módní manifest než každodenní outfit. Podívali jsme se na jejich šatníky bez růžových brýlí – kdo opravdu umí pracovat se stylem a kdo jen hraje roli na efekt?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Čeští mužští umělci se k módě staví různě – od promyšlené elegance přes pohodlný minimalismus až po okázalou extravaganci. Někdo má cit pro proporce a střihy, jiný sází spíš na výrazné prvky, které mají přehlušit chybějící koncepci. Styl často odráží jejich profesní image i osobní přístup: pro někoho je oblečení nástrojem sebevyjádření, pro jiného jen nutnou součástí vystupování na veřejnosti. Podívali jsme se na vybrané tváře české scény a zhodnotili, čím jejich šatník zaujme – a kde naopak pokulhává.

Reklama

Jak to dopadlo? Dozvíte se v galerii.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama