Proměna, na kterou se Honza během roku vydal, rozhodně nebyla jen obyčejným bojem s kily navíc. Zatímco ostatní účastníci řešili především váhu, on se místy ocital v situaci, kdy šlo skutečně o život. V průběhu hubnutí se mu znovu ozvaly vážné srdeční potíže. Trápila ho dušnost, vyčerpání i strach, že to jeho tělo nezvládne. Obavy z opětovného přibírání ho navíc dohnaly tak daleko, že téměř přestal jíst. Jeho stav nakonec vyústil až v kolaps v posilovně. „Bojím se, že když necvičím naplno a nenavážím, tak si ubírám jídlo. K obědu jsem měl jen okurku,“ přiznal Honza. Z kritického stavu způsobeného podvýživou mu pomohla až psycholožka.
Z bojovníka o život hrdinou: Honza zhubl 88 kilo, přežil operaci srdce a na pódiu požádal partnerku o ruku
Honza je oddaný partner a táta, jenže kvůli své výrazné nadváze se postupně stáhl do ústraní, téměř nevycházel z domu a rodině se nedokázal věnovat tak, jak by chtěl. Trápily ho problémy se srdcem a lékaři ho varovali, že pokud nezačne svou obezitu řešit, může to mít vážné, až život ohrožující následky.
Aby toho nebylo málo, musel během svého ročního úsilí absolvovat ještě jednu velmi náročnou zdravotní zkoušku. Čekala ho už čtvrtá operace srdce, která trvala dlouhých osm hodin. I když měl pochopitelně strach, vše nakonec dopadlo dobře. „Kdo by neměl obavy, když je to přece jenom zákrok u srdce. Ale dopadlo to dobře,“ svěřil se po zákroku Honza. Po pětatřiceti letech se navíc znovu posadil na kolo a začal si užívat věci, které pro něj dřív byly téměř nepředstavitelné.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Marcela z Extrémních proměn ukázala tělo po operaci. Klinika zveřejnila výsledek zákroku
Na závěrečném galavečeru pak přišel moment, který všechny přítomné doslova ohromil. Když Honza předstoupil před svou rodinu, bylo jasné, že se změnil k nepoznání. Za rok dokázal shodit úctyhodných 88 kilogramů a splnil i podmínky pro operaci, při níž mu bude odstraněna přebytečná kůže. „Jsem na sebe hrdý. Furt tomu nemůžu uvěřit, ale je to tak,“ řekl dojatě.
Ještě větší překvapení si ale připravil pro svou partnerku Jitku, která mu po celou dobu stála po boku a podržela ho i v těch nejtěžších chvílích. Přímo na pódiu před ní poklekl a požádal ji o ruku. „Chtěl jsem ti za všechno hrozně moc poděkovat. Vím, že mě za tohle asi zabiješ, protože jsi mi takovéhle věci zakazovala, ale vzala by sis mě za muže?“ zeptal se s kyticí v ruce. A Jitčina odpověď? Ta byla stejně dojemná jako vtipná: „Člověk se s tebou opravdu nenudí. A já si tě teda zabiju potom… a teď říkám ano!“
Když dnes Honza přemýšlí o tom, kde byl před rokem a kam se posunul, má v tom naprosto jasno. „Už nikdy nedovolím to, abych vypadal tak, jak jsem vypadal předtím, protože jsem si to s těmi holkami nikdy nemohl užít tak jako teď. Je to super,“ uzavírá svůj silný a mimořádný příběh.