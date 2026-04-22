Do tragické události byl přitom podle svých slov úplně jiný. Aktivní, štíhlý a plný energie. „Byl jsem hubený a miloval jsem míčové sporty. Vždycky mě bavilo běhat a jezdit na kole. Zlom nastal v šestnácti letech, kdy jsem přišel o nohu,“ vrací se k momentu, který mu obrátil život naruby. Probudil se tehdy v nemocnici a musel se smířit s realitou, kterou si do té doby neuměl představit.
Neskutečná proměna Marka z Extrémních proměn: Zhubnul 72 kilogramů a získal si srdce celého národa
Bylo mu teprve šestnáct let a život měl před sebou. Přesto Marek v těžkém období sáhl k zoufalému kroku a skočil pod vlak. Přežil, ale následky si nese dodnes – přišel o nohu a dnes se snaží vrátit zpět do života s protézou i výraznou nadváhou.
Jeho otec Zdeněk na tyto chvíle vzpomíná jen velmi těžko. „Je těžké o tom mluvit, dodneška. I když je to víc než dvacet let. Byl to otřes,“ říká. Zároveň se snaží pochopit, co syna tehdy dohnalo k tak radikálnímu rozhodnutí. „Měl obrovskou první lásku a asi i ten veškerý tlak, jak ze školy, tak nároky od nás, hlavně ode mě asi, tak… Prostě všechno se nějak semlelo a ten šestnáctiletý kluk to prostě neunes,“ přiznává otevřeně.
Rodina se po tragédii ještě více semkla, Marek ale začal žít naplno a bez větších hranic. „Studentský život, večírky, nulová životospráva,“ popisuje jeho sestra Gabriela. Právě to se postupně promítlo i do jeho váhy, která začala rychle růst. Když se poprvé postavil na váhu během natáčení, ukázalo se číslo 158 kilogramů. „Prostě jsem to posral. Vidět takovéhle číslo, to je strašné,“ reagoval bez obalu.
Na první pohled působí jako pohodový a komunikativní člověk, který má za sebou několik let práce v oblasti bezpečnosti a obrany státu. Ve skutečnosti ale svádí náročný vnitřní boj. „Postupně jsem vyhořel a teď jsem bez práce,“ svěřuje se.
Sám dobře ví, kde je problém. „Brambůrky a oříšky. To je moje velká slabina a vlastně i závislost. Rád si zajdu na pivo,“ přiznává a dodává, že ho přitahuje právě to, o čem ví, že jeho tělu nesvědčí.
Zdravotní problémy se navíc stupňují – dlouhodobě se potýká s vysokým tlakem, dnou i bolestmi zad. Fyzická kondice je natolik oslabená, že pro něj představuje problém i obyčejné vyjití schodů.
Paradoxně ho ale podle jeho vlastních slov netrápí nejvíc amputovaná noha, ale právě nadbytečná kila. Ta mu zasáhla i do osobního života. „Jít na rande neexistuje, nemám žádnou myšlenku na to, že bych měl partnerský život,“ říká otevřeně o tom, jak moc ho současná situace ovlivňuje.
