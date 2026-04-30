Rok, který Monika Müllerová z Mostu prožila před kamerami Extrémních proměn, by vydal na několik životních kapitol. Bývalá mistryně republiky v atletice během něj zažila svatbu, narození syna, náročnou operaci žlučníku i chvíle, kdy se zdálo, že se její proměna zasekla na místě. Přesto to nevzdala. Na konci cesty stála před rodinou a přáteli o 47 kilo lehčí – a hlavně jako žena, která znovu našla sebevědomí.
„Stará Monika už je uzavřená kapitola.“ Po operaci žlučníku nakonec zhubla 47 kilo a znovu našla samu sebe
Z uzavřené Moniky je sebevědomá žena
Na slavnostním galavečeru bylo od prvních minut jasné, že nejde jen o čísla na váze. „Dnes večer jsme se tu sešli kvůli jedné mladé sportovkyni, mamince, která za jeden rok dokázala změnit svůj život,“ pronesl dojatý trenér Martin Košťál.
Když se pak Monika objevila před sálem ve skvěle padnoucím kostýmu, publikum ji odměnilo dlouhým potleskem. Z ženy, která na začátku proměny působila utrápeně a nejistě, byla najednou energická a usměvavá osobnost. Zářila nejen kvůli shozeným kilům, ale i proto, že z ní byla cítit nová chuť do života.
Operace i zastavené hubnutí
Moničina cesta ale nebyla jednoduchá. Na začátku vážila 130 kilo a kromě náročných tréninků musela zvládnout i zdravotní komplikace. Během roku ji zbrzdila operace žlučníku, která ji na několik týdnů vyřadila z pohybu i nastaveného režimu.
Přišly také chvíle, kdy váha přestala klesat. Monika se dostala do fáze, kdy i přes snahu neviděla výsledky a začaly se ozývat pocity bezmoci. Zlom nastal až po specializovaném vyšetření, které ukázalo hormonální potíže. Právě ty stály za tím, že se hubnutí zastavilo. Po úpravě jídelníčku se ale váha znovu pohnula správným směrem.
Svatba i narození syna
Vedle dřiny a zdravotních překážek ale Monika prožila i nádherné chvíle. Se svou partnerkou Týnou během roku oslavily svatbu a jejich rodina se navíc rozrostla. K dceři Olince přibyl chlapeček, který se stal dalším důvodem, proč Monika nechtěla polevit. „Je nás o jednoho víc, jsme čtyři…To je pro mě největší důvod, abych to nevzdala,“ svěřila se během proměny.
Stará Monika je pryč
Závěrečné vážení ukázalo výsledek, který vzal dech nejen Monice, ale i jejím blízkým. Za rok shodila 47 kilogramů a dokázala, že i po těžkých překážkách se dá znovu začít. Do budoucnosti se dnes dívá s optimismem a odhodláním pokračovat. „Stará Monika už je pro mě uzavřená kapitola,“ dodala.