Přeskočit na obsah
24. 4. Jiří
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Mě fakt nějaká ženská musí ulovit.“ Proč je Marek z Extrémních proměn stále sám

Markovi se v Extrémních proměnách podařilo zhubnout 72 kilo.
Extrémní proměny - Marek Vala
Extrémní proměny - Marek Vala
Extrémní proměny - Marek Vala
Extrémní proměny - Marek Vala
Zobrazit
14 fotografií
Markovi se v Extrémních proměnách podařilo zhubnout 72 kilo.
Foto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Marek Vala si po neuvěřitelné proměně získal srdce diváků, přesto zůstává i několik měsíců po skončení Extrémních proměn sám. Zatímco fanynky nad jeho pokorou a odhodláním doslova tají dech, on sám přiznává, že v lásce si stále nevěří.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Proměna Marka Valy patřila k těm, na které se jen tak nezapomíná. Když během Extrémních proměn shodil úctyhodných 72 kilo a před diváky se proměnil v sebevědomějšího a výrazně zdravějšího muže, dojal tím spoustu lidí. Na sociálních sítích se okamžitě začaly množit nadšené reakce, obdiv i podpora od žen, které mu drží palce. Přesto ale zůstává i několik měsíců po finálovém večeru bez partnerky. Proč? Podle něj je to jednoduché – seznamování mu zkrátka nejde.

Marek o sobě mluví otevřeně a bez přikrášlování, a právě tím si získal tolik fanoušků. Přiznává, že i když zvládl obrovskou životní změnu, v osobním životě je stále spíš nesmělý. „Pořád jsem stydlivý a pořád jsem plachý a neumím to, nevím, jak se to dělá. Mě fakt nějaká ženská musí ulovit, já nevím, jak se to dělá…“ svěřil se upřímně. Muž, který předvedl obrovskou disciplínu a odhodlání, tak v otázce vztahů ukazuje svou křehčí stránku.

Marek Vala
Marek Vala
Foto: TV Nova
Reklama

Podpora diváků je ale obrovská a v diskusích je znát, že si Marek získal srdce mnoha lidí. Pro řadu sledujících není jen dalším účastníkem televizní show, ale někým, kdo se stal symbolem síly, vytrvalosti a pokory. „Všichni se dívají jak se změnil, ale všiml si někdo jak se choval k té malé. Když jí tam nechali samotnou a on se jí věnoval i přes to, že on měl být středem pozornosti a pak spolu dělali ťapky ťapky no tak holky. Borec každým coulem. Ať se bůh smiluje a dá mu tu nelepší ženu na světě,“ napsala jedna z fanynek. A podobných reakcí přibývá.

Mnohé ženy navíc zaujalo nejen to, jak výrazně se změnil fyzicky, ale i způsob, jakým celou náročnou cestu zvládl. „Tohle byla první proměna, u které jsme měla pusu otevřenou od začátku do konce,“ uvedla další fanynka. Jiná pak ocenila jeho přístup během celého procesu: „Ani jednou nezakňučel, ani jednou neklopýtl a makal jako blázen. Přeju mu hodně štěstí a zdraví, moc mu to sluší,“ stojí v jednom z dalších vzkazů.

Marek ale nezůstal jen u proměny před kamerami. I po skončení pořadu pokračuje v aktivním životním stylu a je vidět, že svůj nový začátek bere vážně. Místo sebelítosti si zvolil úplně jiný přístup – soustředit se na to, co může změnit, a nezastavovat se. Sám říká, že nechce fňukat ani hledat výmluvy. A to platí i ve chvílích, kdy mu cestu komplikuje protéza.

Jeho odhodlání je obdivuhodné i v běžném dni. Před natáčením podcastu Extrémní proměny si stihl ráno zaplavat a pak ještě ujít deset kilometrů po Praze. K tomu pravidelně cvičí, jezdí na kole a natáčí videa z posilovny, která mohou dodat odvahu i dalším lidem po amputaci. Nejde tak jen o jeho vlastní příběh, ale i o inspiraci pro ostatní, kteří hledají motivaci postavit se znovu na nohy – doslova i obrazně.

Své současné nastavení shrnuje Marek slovy, která si vypůjčil z filmu Batman: „Proč padáme? Abychom se naučili znovu zvednout. A právě to jeho příběh vystihuje nejlépe. Zda si k sobě brzy najde i partnerku, ukáže až čas. Jisté ale je, že tu nejdůležitější bitvu už vyhrál – získal zpět sám sebe a druhou šanci na život.

VIDEO: Pivečko a panáček. Marek Vala se představuje v Extrémních proměnách

Extrémní proměny - Marek Vala | Video: TV Nova

Zdroj: Podcast Extrémní proměny, Facebook Žena.cz

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama