Proměna Marka Valy patřila k těm, na které se jen tak nezapomíná. Když během Extrémních proměn shodil úctyhodných 72 kilo a před diváky se proměnil v sebevědomějšího a výrazně zdravějšího muže, dojal tím spoustu lidí. Na sociálních sítích se okamžitě začaly množit nadšené reakce, obdiv i podpora od žen, které mu drží palce. Přesto ale zůstává i několik měsíců po finálovém večeru bez partnerky. Proč? Podle něj je to jednoduché – seznamování mu zkrátka nejde.
„Mě fakt nějaká ženská musí ulovit.“ Proč je Marek z Extrémních proměn stále sám
Marek o sobě mluví otevřeně a bez přikrášlování, a právě tím si získal tolik fanoušků. Přiznává, že i když zvládl obrovskou životní změnu, v osobním životě je stále spíš nesmělý. „Pořád jsem stydlivý a pořád jsem plachý a neumím to, nevím, jak se to dělá. Mě fakt nějaká ženská musí ulovit, já nevím, jak se to dělá…“ svěřil se upřímně. Muž, který předvedl obrovskou disciplínu a odhodlání, tak v otázce vztahů ukazuje svou křehčí stránku.
Podpora diváků je ale obrovská a v diskusích je znát, že si Marek získal srdce mnoha lidí. Pro řadu sledujících není jen dalším účastníkem televizní show, ale někým, kdo se stal symbolem síly, vytrvalosti a pokory. „Všichni se dívají jak se změnil, ale všiml si někdo jak se choval k té malé. Když jí tam nechali samotnou a on se jí věnoval i přes to, že on měl být středem pozornosti a pak spolu dělali ťapky ťapky – no tak holky. Borec každým coulem. Ať se bůh smiluje a dá mu tu nelepší ženu na světě,“ napsala jedna z fanynek. A podobných reakcí přibývá.
Mnohé ženy navíc zaujalo nejen to, jak výrazně se změnil fyzicky, ale i způsob, jakým celou náročnou cestu zvládl. „Tohle byla první proměna, u které jsme měla pusu otevřenou od začátku do konce,“ uvedla další fanynka. Jiná pak ocenila jeho přístup během celého procesu: „Ani jednou nezakňučel, ani jednou neklopýtl a makal jako blázen. Přeju mu hodně štěstí a zdraví, moc mu to sluší,“ stojí v jednom z dalších vzkazů.
Marek ale nezůstal jen u proměny před kamerami. I po skončení pořadu pokračuje v aktivním životním stylu a je vidět, že svůj nový začátek bere vážně. Místo sebelítosti si zvolil úplně jiný přístup – soustředit se na to, co může změnit, a nezastavovat se. Sám říká, že nechce fňukat ani hledat výmluvy. A to platí i ve chvílích, kdy mu cestu komplikuje protéza.
Jeho odhodlání je obdivuhodné i v běžném dni. Před natáčením podcastu Extrémní proměny si stihl ráno zaplavat a pak ještě ujít deset kilometrů po Praze. K tomu pravidelně cvičí, jezdí na kole a natáčí videa z posilovny, která mohou dodat odvahu i dalším lidem po amputaci. Nejde tak jen o jeho vlastní příběh, ale i o inspiraci pro ostatní, kteří hledají motivaci postavit se znovu na nohy – doslova i obrazně.
Své současné nastavení shrnuje Marek slovy, která si vypůjčil z filmu Batman: „Proč padáme? Abychom se naučili znovu zvednout“. A právě to jeho příběh vystihuje nejlépe. Zda si k sobě brzy najde i partnerku, ukáže až čas. Jisté ale je, že tu nejdůležitější bitvu už vyhrál – získal zpět sám sebe a druhou šanci na život.