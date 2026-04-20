„Postupně jsem vyhořel a teď jsem bez práce,“ říká Marek hned v úvodu nového dílu Extrémních proměn a jedním dechem dodává: „V životě mám takový menší handicap.“ Marek totiž v šestnácti letech přišel o část nohy a nyní se pohybuje s protézou.
Přišel o nohu, pak i o kontrolu nad váhou: Marek z Extrémních proměn váží 158 kilo a chce začít znovu
Sympatický, komunikativní a věčně usměvavý osmatřicetiletý Marek Vala má za sebou šest intenzivních let práce v oblasti bezpečnosti a obrany Česka, které pro něj neskončily úplně ideálně. Do toho se potýká s nulovou fyzičkou a je pro něj náročné i vyjít schody.
„Byl jsem sporťák, hubený a miloval jsem míčové sporty. Vždycky mě bavilo běhat a jezdit na kole. Zlom nastal v šestnácti letech, kdy jsem přišel o nohu,“ přibližuje Marek. Jeho maminka Jitka potvrzuje, že až na „tenhle průšvih“ byl Marek naprosto bezproblémový teenager. Otec Zdeněk k tomu dodává: „Je těžké o tom mluvit, dodneška. I když je to víc než dvacet let. Byl to otřes.“ Marek se s vážným zraněním a amputovanou nohou probudil v nemocnici, přičemž jeho rodina se po této události naštěstí ještě více semkla. „Vnímám to tak, že od té doby žije naplno,“ říká jeho sestra Gabriela a pokračuje: „Studentský život, večírky, nulová životospráva.“
A jak to bylo s Markovou vahou a zdravotním stavem dál?
„V osmnácti jsem se dostal poprvé na stovku a pak to šlo docela rychle. Ve dvaadvaceti jsem měl poprvé sto padesát kilo. Brambůrky a oříšky. To je moje velká slabina a vlastně i závislost. Rád si zajdu na pivo. A mám rád dobré jídlo, ideálně k tomu pivu. Vím, co je a není zdravé, ale mám problém, že mám rád právě to, co zdravé není. Paradoxem pro mě je, že sice nemám nohu, ale mnohem víc mi vadí, že jsem obézní. Dlouhé roky mám dnu, beru prášky na tlak, trpím bolestí zad. Člověk cítí bolest a chodí se mu hůř a hůř. Unést tu váhu je prostě komplikace. Jít na rande neexistuje, nemám žádnou myšlenku na to, že bych měl partnerský život.“
Svou motivaci, proč se přihlásil do Extrémních proměn, pak Marek komentuje takto: „Chtěl bych se dostat zpátky do stavu, že mám rád jako svoji duši, tak tělo, a obrovskou výzvou pro mě bude v pořadu vydržet stravování. Mám jednu jedinou, ale obrovskou závislost, a to jsou pochutiny. Projdu obchodem a v košíku nebo v rukou mi najednou přistanou balíčky tyčinek a brambůrek.“
Martin Košťál si Marka vyhlédne při kvízu v jednom z pražských barů, a ještě ten večer jej bere na turecký bootcamp. Markův sen je začít zase běhat, přičemž musí využít běžeckou protézu. Tu si teď nemůže nasadit, protože s ní překračuje váhový limit. Markovo první vážení, před kterým je obrovským způsobem nervózní, ukáže 158 kilogramů.
„Prostě
jsem to pos*al. Vidět takovéhle číslo, to je prostě strašné,“
shrnul Marek výsledek z váhy. Jeho rok trvající cestu budete
moci sledovat v dalším díle Extrémních proměn.
v dalším díle Extrémních proměn.