Když Marie vstupovala do Extrémních proměn s váhou 162 kilogramů, její zdravotní stav byl na hraně. Každodenní fungování pro ni znamenalo obrovskou zátěž a běžné věci, které ostatní berou jako samozřejmost, pro ni byly téměř nedosažitelné. „Dnes věřím, že čtyřicítku bych neoslavila,“ přiznala otevřeně v podcastu Extrémní proměny. Bez invalidního vozíku se tehdy neobešla ani při cestě na stadion, kde fandila oblíbenému týmu. Pár kroků jí dělalo potíže, únava přicházela okamžitě.
Marie z Extrémních proměn po čtyřech měsících od natáčení už o pomoc odborníků nestojí
Manželé Marie a Luděk Juhosovi v Extrémních proměnách společně shodili úctyhodných 141 kilo a výrazně změnili svůj život. Jak ale vypadá jejich situace několik měsíců po velkém finále? Obezitolog Evžen Machytka přiblížil, jak se jim daří dnes.
O to výraznější je proměna, kterou spolu s manželem prošli. Kila navíc zmizela a s nimi i omezení, která ji svazovala. „Ta změna je o posouvání hranic. Život se mi úplně obrátil. Můžu říct, že jsem odložila auto a řekla jsem, že si dám 100 jarních kilometrů pěšky,“ popisuje Marie, která dnes tráví pohybem většinu dne.
Změnila se i v drobnostech, které ale ve výsledku znamenají hodně. Dřív by sedla do auta i kvůli pár minutám cesty, dnes chodí pěšky, kdykoli to jde. „Když jsem měla krabičkovou dietu, chodila jsem si pro krabičky každý den 2,5 km tam a 2,5 km zpět. Dřív bych sedla do auta a pro krabičky si dojela. Pořád Luďkovi říkám, pojďme se projít…,“ říká s úsměvem.
Sama přiznává, že ještě nedávno byl její život úplně jiný. „Dvacet let jsem Luďka stahovala na gauč. Dnes se seberu a jdu na bazén, já, která jsem dvacet let seděla na gauči a nic nedělala,“ popisuje s nadhledem. Energie jí teď rozhodně nechybí a sama říká, že by se klidně zúčastnila natáčení znovu.
VIDEO: Extrémní proměny – Marie a Luděk Juhosovi
Podobnou změnu prožívá i její manžel Luděk, který nově pracuje v nemocnici. Kromě lepšího zdraví mu hubnutí přineslo i nečekané situace. „Musel jsem si vyměnit všechny doklady, abych tam měl nové fotky, prostě se mi to nelíbilo,“ směje se. Společně si teď užívají věci, které pro ně dřív byly problém – třeba obyčejnou návštěvu kina. „Když jdeme do kina, jdeme klidně nahoru, protože před tím tam Maruška nevylezla po těch schodech,“ dodává.
Velkým milníkem je pro Marii i zlepšení zdravotního stavu. Jako diabetička byla závislá na léčbě, která její život výrazně ovlivňovala. „Marie se dokázala úplně zbavit inzulínu, což je opravdu zásadní změna,“ říká obezitolog MUDr. Evžen Machytka. „Neznamená to jen méně injekcí, ale hlavně to, že se její metabolismus výrazně zlepšil. Díky tomu má mnohem menší riziko hypoglykémií, takže už nemusí ‚zachraňovat‘ nízký cukr sladkým – a tím pádem si zbytečně nenavyšuje příjem energie.“
Podle něj jde o krok, který může mít dlouhodobý dopad na její zdraví. „Současně tím odpadá i jeden z hlavních faktorů, který brzdí hubnutí, protože vyšší hladiny inzulínu tělo drží spíš v režimu ukládání tuků. Celkově to znamená stabilnější cukr v krvi, jednodušší léčbu a do budoucna i nižší riziko komplikací diabetu, pokud se tenhle stav podaří udržet,“ dodává lékař.
Přesto se nad dalším vývojem vznáší určité otazníky. Po skončení natáčení totiž Marie odmítla pokračovat v pravidelném sledování u odborníků. „Po ukončení proměny jsme Marii nabízeli další sledování a pomoc, ale vypadá to, že o to teď nemá zájem. Osobně si myslím, že by dávalo smysl zvážit bariatrickou operaci – u vhodných pacientů má dlouhodobě velmi dobré výsledky jak na cukrovku, tak na udržení váhy,“ vysvětluje Machytka.
Marie má ale jasno. Zdravotní komplikace, které ji dříve trápily, jsou pryč, a ona nechce nic podcenit. Na plánovanou operaci převislé kůže zatím čeká, ale dál pokračuje ve své cestě. „Podívat se na tu proměnu je motor, já ještě nechci zůstat tak, jak jsem,“ říká rozhodně.