Honza Erben bydlí v malé obci Železná na Berounsku a v době přihlášky do Extrémních proměn mu bylo dvaačtyřicet let. Honza je na mateřské dovolené se svou čtrnáctiměsíční dcerou, jeho přítelkyně chodí do práce.
Moje holka potřebuje tátu. V Extrémních proměnách zabojuje téměř dvousetkilový Honza
Honza je milující přítel a otec, který ovšem kvůli své obezitě už prakticky nevychází z domu a svoji rodinu zanedbává. Má nemocné srdce a hrozí u něj, že pokud svou extrémní nadváhu nezačne řešit, bude to pro něj mít fatální následky.
„Tloušťka mě omezuje v pohybu, zejména pak k malé, ke které se nemůžu ohýbat, chodit s ní na procházky nebo do bazénu. S mojí váhou je to těžké. Můžu sice jet na výlet, ale nikam moc nedojdu. Většinou odvezu přítelkyni i s malou a čekám na ně v autě. Stydím se chodit ven,” přiznává Honza. S přítelkyní Jitkou jsou spolu už pět let. „Na začátku byl trošku při těle, ale chodili jsme spolu na výlety, takže mi nepřišlo, že by to mělo vadit. Honzíček má hrozně krásnou duši,” říká Jitka, která ovšem jedním dechem dodává: „Teď jsme ale v domácnosti dvě samostatné jednotky, které spojuje naše Domča. Je to teď pro mě extrémně náročné. Nikam s námi nechodí a doma mi ani nepomáhá s domácností. Jsem na všechno sama.“
Honza to přiznává: „Jak jsem poznal přítelkyni, tak jsem se přestal víc hýbat a všechno víceméně nechávám na ni: Na telefonu trávím osm, někdy i devět hodin denně. Většinou tam hraju nějakou hru, jsem na Facebooku. Je to závislost a chtěl bych se jí také zbavit.”
„Když to vidím, tak je to katastrofa,” říká zcela splavený Honza při pohledu do zrcadla a dále před kamerou už ani nedokáže skrývat slzy: „Nikdy jsem to neřešil a je to asi chyba.” Přítelkyně Jitka k tomu říká: „Myslím si, že si splnil cíl v tom, že má přítelkyni a má i dítě. V životě má splněno a už se o sebe nemusí tak starat.”
Honza přitom dle jejích slov nejí zas tak moc, ale spíše nezdravě. Klidně snídá i pochoutkové saláty. Ten to při prezentaci své lednice a stravovacích návyků potvrzuje: „Piju kolu, je to sladký a studený a chutná mi to.” Jitka k tomu říká: „Za den je schopný vypít dvě pet flašky a vodu prakticky nepije.”
Jitka má ovšem obavy zejména z jeho zdraví. Honza užívá velké množství léků. „Tohle beru každý den, abych mohl nějak fungovat,” ukazuje hrst plnou léků Honza a popisuje, co mu je: „Mám arytmii, tu mám operovanou. Motá se mi hlava, když ráno vstanu, takže nemůžu nic moc dělat. Zadýchávám se a rozbuší se mi srdce. Mám vysoký tlak, na to beru prášky. Bolí mě klouby a kolena. Před rokem mi diagnostikovali cukrovku prvního stupně. Paní doktorka mi říkala, že můžu být rád, že jsem se dožil čtyřiceti, že ta váha je tak špatná, že mi to ničí srdce a že se může stát cokoliv a kdykoliv.”
Lékařské vyšetření u doktora Machytky ukáže, že Honza je schopen letět na bootcamp do Turecka. „Vy jste po zákroku na srdci, měl jste i arytmii. Máte i celou řadu potíží spojených s obezitou. Už když se člověk podívá na vaše nohy, tak ví, že trpíte na bércové vředy. Máte astma. Vysoký cholesterol. Navíc máte vysoký krevní tlak, to je další zátěž pro kardiovaskulární systém a vaše srdce musí pumpovat do mnohem většího objemu, než kdybyste měl normální hmotnost. Vaše situace je složitá a poměrně vážná, pokud se svou obezitou nic neuděláte…”
„Moje holka potřebuje tátu, a ne aby za ním chodila na hřbitov,” říká sebezpytující Honza. První vážení přitom ukáže těžko uvěřitelných 197 kilo.
Honzovu rok trvající cestu za proměnou můžete sledovat už tuto středu od 20:20 na obrazovkách TV Nova.