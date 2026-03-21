Marcela Krejčí prošla v pořadu Extrémní proměny obrovskou změnou. Zhubla padesát kilogramů a na slavnostní galavečer dorazila jako úplně jiná žena. Diváci ale v televizním vysílání neviděli, jak její postava vypadá po operaci převislé kůže. Teď to však částečně odhalila klinika Esthé, která zveřejnila výsledek zákroku na sociálních sítích.
Marcela z Extrémních proměn ukázala tělo po operaci. Klinika zveřejnila výsledek zákroku
Zhubla padesát kilo a prošla jednou z nejvýraznějších proměn v pořadu. Jak ale Marcela Krejčí vypadá po operaci převislé kůže, televize neukázala. Teď výsledek odhalila klinika, kde zákrok podstoupila.
Marcela patřila v pořadu k těm účastnicím, které si získaly obdiv svou vytrvalostí. Kvůli boji s obezitou dokonce opustila práci kamioňačky, kterou milovala, protože jí neumožňovala pravidelný režim ani dostatek pohybu. Během proměny splnila všechna kontrolní vážení, a to dokonce s rezervou. Po devátém měsíci se tak dočkala zprávy, na kterou čekala – že může podstoupit operaci převislé kůže.
Operaci vedl lékař Marek Kubík, který na sociálních sítích zveřejnil i záběry přímo z operačního sálu. „Jsme právě teď na operačním sále Esthé a za chvíli budeme provádět operační výkon u Marcy. Plánujeme dělat liposukci se speciálním přístrojem, který po odstranění tuku ještě navíc pomůže stáhnout kůži a zlepšit její kvalitu. Budu se těšit na výsledek,“ uvedl lékař.
Samotný výsledek se ale diváci v pořadu nedozvěděli. Důvodem jsou licenční pravidla americké předlohy, podle nichž se účastníci během galavečera už nesvlékají do spodního prádla, jako tomu bylo při předchozích váženích. Právě proto později klinika Esthé ukázala, jak Marcela po zákroku vypadá. Její břicho se výrazně proměnilo, zatímco oblast stehen, které si přála upravit také, zatím ještě nedosáhla konečné podoby.
Podle kliniky se ale výsledek bude dál vyvíjet. „Provedli jsme liposukci stehen s využitím speciální technologie, jejíž účinky jsou plně viditelné až po 6–9 měsících. Na finální výsledek si tak ještě chvíli počkáme, ale už teď z něj máme velkou radost a Marcelce gratulujeme!“ uvedla klinika Esthé.