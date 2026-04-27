Sympatická Monika Müllerová celý život bojuje s váhou, a to i přesto, že má za sebou velmi úspěšnou sportovní minulost. Dlouhodobě se věnovala atletice (koule, disk, kladivo) a stala se dokonce trojnásobnou mistryní republiky. Aktivní kariéru jí však ukončilo zranění, po kterém se její život výrazně změnil. Do Extrémních proměn přichází s obavou, že nejtěžší pro ni nebude pohyb, ale pravidelnost v jídle a jídlo samotné. Po narození dcery si naplno uvědomuje, že chce být co nejvíce aktivní mámou.
Z atletického oválu do Extrémních proměn: Trojnásobná mistryně republiky Monika váží 130 kilo
Ještě před pár lety stála na stupních vítězů, dnes bojuje sama se sebou. Monika Müllerová se po zranění a změně životního stylu dostala až na 130 kilo – a přiznává, že největší výzvou pro ni nebude pohyb, ale jídlo. Dokáže se vrátit zpět nejen ke sportu, ale i ke zdravému životu?
Se svou ženou Týnou se Monika seznámila v Praze a jsou spolu už pět let. „Monika mě zaujala tím, že se chovala jinak než ostatní a měla to v hlavě srovnané,” říká její partnerka Týna a dále pokračuje: „Poznali jsme se, začali jsme spolu bydlet a já upřímně ráda vařím a ráda peču. Monice začalo chutnat tak jedla a zjistila, že váha jde nahoru.”
Sama Monika ukončila svou sportovní kariéru zraněním na pražském Strahově. „Bylo mokro, uklouzla jsem přímo na čéšku na koleno a tím veškerá má sportovní kariéra skončila,” vzpomíná. Její žena Týna potvrzuje: „Nejvíc přibrala, když měla operaci kolene. Přibližně 21 kilogramů.”
A jak na tom byla Monika s jídlem v minulosti?
„Jídlo jsem měla ráda od malička. V patnácti jsem měla víc než sto třicet kilo,“ říká Monika, která v současnosti pracuje jako mistrová ve výrobě na extrudovaný polystyren. „Dělám často noční a jím hodně nepravidelně. Buď toho sním ranec, nebo nejím vůbec,” přibližuje své stravovací návky Monika a dodává: „To, co vypiji kolových nápojů, tak tolik nevypiju ani vody za rok.” Její partnerka Týna k tomu dodává, že jí neustále zdůrazňuje, aby sycenou limonádu už vůbec nepila. Někdy totiž za den Monika nemá ani nic jiného než právě kolové nápoje a kávu.
„Do zrcadla se nekoukám skoro vůbec, protože vím, jak to vypadá. A sama sebe vidím jako člověka, který má hodně kil navíc, a která nechce mít,” říká neústupně Monika.
„Monika je důkazem toho, že i mistryně republiky může spadnout do obezity. Ale věřím, že když jí dám druhou šanci, tak toho sportovce uvnitř najdeme a Monika bude moci i s partnerkou a dítětem žít aktivní život,“ říká fitness trenér Martin Košťál.
Naposledy se Monika na atletickém hřišti objevila před osmi lety. „Nebyl na to čas, ani chuť, nálada, nic. Do budoucna bych chtěla předávat zkušenosti dětem a znovu si i zazávodit.“ Poprvé se tak na něj podívá přímo na tureckém bootcampu.
Na prvním vážení se Monika obává čísla, které se na váze má objevit. A také dodává, že si nedokáže představit, že by tu pro svou dceru v budoucnosti nebyla. Rovněž zmíní, že její okolí ví pouze to, že váží přes sto kilo. Váha nakonec ukáže mnohem více, a to sto třicet kilogramů. „Hodně jídla a málo pohybu,” odvětí obratem Monika na otázku, co o ní tato váha vypovídá. „U Moniky jsem si skoro jistý, že u ní nebude problém ten trénink. U ní bude problém jídlo a pití. Ona nepije vodu,” říká Martin, který si zároveň myslí, že Moničina váha by se za rok měla pohybovat nad sedmdesáti kilogramy.
Jak se vypořádá s extrémně náročným rokem plným životních změn budou diváci moci sledovat v dalším díle Extrémních proměn.