Další Extrémní proměna. Youtuber a milovník alkoholu Libor se přirovnával k praseti

Česká klasika z dvouplotýnky a k tomu klidně dvanáct piv. Taková dieta a nedostatek pohybu dohnaly Libora z Brna až do Extrémních proměn, kde se jej ujal trenér Martin Košťál. Milovníkovi těžkého jídla a tvrdého pití hned u prvního setkání nařídil udělat tři sta dřepů. A to byl jen začátek pěkně divoké Extrémní proměny, u které to bylo jednou nahoru a jednou dolů. Do hry vstoupil zájezd do Ameriky, drsné závody a také zaťatost rázovitého Borka z Brna. Na rozdíl od trenéra Martina Košťála byl ochotný se u svého hubnutí uspokojit i s málem, ačkoli sám o sobě nejednou mluvil jako o „praseti“.