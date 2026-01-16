Ani po padesátce Alice Bendová nebrzdí – spíš naopak. Herečka a moderátorka dlouhodobě dává najevo, že na své kondici pracuje s maximálním nasazením. Přesto se kolem její proměny začaly objevovat dohady, zda si cestu k štíhlejší postavě neusnadňuje pomocí „chemie“. Sama Bendová ale podobné úvahy odmítá a fanouškům pravidelně ukazuje, jak vypadá její každodenní režim.
„Že se nestydíte.“ Alice Bendová čelí útokům kvůli postavě, někteří fanoušci ji brání
Alice Bendová ukazuje z Tenerife, že ani na Kanárech nezahálí – plave, drží rutinu a odmítá menopauzu brát jako výmluvu. Přesto se na sociálních sítích rozjely spekulace, zda si k plochému bříšku nepomáhá moderními léky na hubnutí. Herečku to zvedá ze židle, fanoušci se jí ale ve velkém zastávají.
„Zdravím od každodenní rutiny, plavání v bazénu nebo oceánu,“ vzkázala svým sledujícím z Tenerife, kde dlouhodobě pronajímá apartmány. I když na Kanárských ostrovech unikla české zimě, rozhodně tam neleží jen na lehátku. „Já tady také musím tvořit hodnoty,“ cituje její slova server Super.cz. Bendová se netají tím, že menopauzu odmítá brát jako omluvenku pro změny postavy. Místo rezignace zvolila disciplínu a důslednou péči o tělo i zdraví. „Pokud žena vstoupí do menopauzy, musí se rychle rozhodnout, jestli zvolí cestu pohodlnou, nebo zatne zuby a udělá vše proto, aby nejen vypadala koukatelně, ale byla i zdravá. Já jsem si zvolila tu těžší cestu,“ vysvětlila herečka otevřeně.
Právě tuhle „těžší cestu“ ale část veřejnosti zpochybňuje. V souvislosti s hubnutím se v poslední době často mluví o léku Ozempic, který je původně určen diabetikům, ale je známý i svým vlivem na rychlý úbytek váhy. Řada známých tváří jeho užívání popírá, přesto jsou u některých změny postavy tak výrazné, že vyvolávají pochybnosti. Terčem podobných spekulací se stala i Bendová.
„Je to opravdu trapné, že se nestydíte,“ cituje Super.cz jednoho z rozhořčených komentujících na sociálních sítích. Většina fanoušků se ale herečky zastává. Na základě jejích pravidelných příspěvků o pohybu, plavání a aktivním životním stylu věří, že za její formou stojí především poctivá rutina a vytrvalost – ne zázračné zkratky.