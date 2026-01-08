Herečka Eva Holubová dlouho dobu netajila, že by si přála zhubnout. Ať už kvůli zdraví, kdy bojovala s vysokým krevním tlakem, nebo prostě proto, aby se jako žena cítila lépe. Několikrát se jí povedlo shodit pár kilogramů, následně je ale nabrala zpátky To se teď ale změnilo a ona prošla velkou proměnou.
"Ano, byl v tom i přípravek," přiznala Eva Holubová, co jí pomohlo zhubnout
V poslední době médii hodně rezonuje proměna herečky Evy Holubové. Ta dokázala během několika měsíců zhubnout více než 20 kilogramů. Nyní se rozhodla vyjádřit k tomu, jak to dokázala.
„Z 85 na 62. Běh na dlouhou trať. Dlouho nic, pak pozvolna a pak ráz za rázem. Dieta, půst, cvičení,“ pochlubila se před pár dny a spustila tak lavinu reakcí nejen v médiích, ale hlavně na sociálních sítích, kde byla doslova zavalena zprávami. Možná i proto se rozhodla ke své proměně vyjádřit a možná i inspirovat další ženy, že ani ve zralém věku není nemožné dosáhnout vysněné postavy a hlavně zlepšit svůj zdravotní stav. „Kdo ví, proč jsem začala nabírat kila? Asi čert ví! Byla to antibiotika, která jsem musela brát, když jsem měla boreliózu? Chlast? Covid? Věk? Obžerství? Ano, nabrala jsem a vesele nabírala dál. Už jsem abstinovala, chodila cvičit, ovšem jedla nepravidelně, ale nestřídmě, občas něco shodila a zase nabrala. Přestala kouřit, opět nabrala. Pak přišla sepse, to je ten horší důvod, že šla kila rychle dolů, hlavně svaly/maso,“ popsala svůj kdysi marný boj s nadbytečnými kilogramy.
Ke svým sledujícím je herečka upřímná, a tak se rozhodla odhalit i to, že jen změna životosprávy za výrazným zhubnutím nestojí. Pomohla si také, dnes velmi populárními, přípravky na hubnutí. „Ano, byl tu i přípravek, po poradě s lékaři. Nebudu psát jaký, neboť to je individuální a ne nadarmo na předpis,“ napsala na svůj profil na Instagramu. Tam ale také uvedla, že největší změna se musela odehrát v její hlavě a k tomu jí pomohlo natáčení filmu, kde ztvárnila jednu z hlavních rolí po boku bývalé supermodelky českého původu Paulíny Pořízkové.
„Její přístup k životu, k tělu, k lidem, její kázeň i svoboda, ale hlavně její komplexní osobnost mne odstartovala. Najela jsem na půst 16/8, ale pravidelný! Věnovat čas pohybu, velkou část pobytu na Sicílii jsem proplavala, chodím plavat a chci chodit pravidelně a často. A taky chodit! Paulínka někde o mně řekla nebo napsala, že mám silnou vůli, že dokážu, co si zamanu…, nebo tak nějak. A jóóó, řekla jsem si, vždyť ona má vlastně pravdu, a zabrala jsem,“ poděkovala své kamarádce. Holubová ale neusíná na vavřínech a hodlá ve zdravím životním stylu pokračovat. „Teď chci naopak osvalit, ovládat spánek, to je můj největší zdravotní problém,“ posteskla si herečka. a na závěr se ještě podělila o to, jak to s její postavou bylo dřív a jaké měla sny ohledné svého vzhledu. „Víte, já jsem vždycky patřila mezi děti/hubeňoury, maminka ze mne byla nešťastná, pak mi narostla prsa, no, žádná velká výhra pro dotyčnou, funkci vzrušení nebo kojeni to neovlivni, tedy u ženy. Mně se třeba líbí na ženách větší zadek, pořádná prdel, tu jsem nikdy neměla,“ dodala s humorem.