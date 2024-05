Alice Bendová se vrátila ke sporu s Hájkem. Přirovnala jej k parazitovi

Není to tak dávno, co "kauza šváb" rozvířila vody českého showbyznysu. Herečka Alice Bendová, která se věnuje pronájmu apartmánů na Kanárských ostrovech, v dubnu totiž prozradila, že jeden z jejích hostů nebyl spokojený, když v ubikaci objevil šváby a mravence.

Na svém Instagramu se to tehdy snažila odlehčit vtipným popisem situace, posléze však zjistila, že zákazník našel ubytování u konkurence. Přešel do apartmánu, který pronajímá bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová s manželem Vlastou Hájkem. Posléze došlo na sítích k několika ostrým výměnám názorů a celé to vygradovalo do další války v českém showbyznysu.

Momentálně kvůli pracovnímu vytížení herečka beztak nestíhá na Kanárské ostrovy vůbec zajet. "Já o nich vůbec nic nevím, ani se s nimi nebavím, a jsem ráda, že to takhle je," odpověděla na dotaz reportérky z eXtra.cz, jestli došlo ke smíru. Hájka navíc přirovnala k parazitovi, který se na kauze snaží přiživit. Zastání našla u kontroverzního miliardáře Richarda Chlada, který ji dokonce označil za svou náhradní manželku.

Bendová má ale momentálně práce nad hlavu. Se svou sestrou Andreou Liškovou (společně na snímku) připravuje novou kulinářskou show, dostala roli v seriálu, a navíc se snaží aktivně trošku zhubnout. Díky ketodietě se jí povedlo úspěšně shodit už sedm kilo a v plánu má ještě další čtyři. Se svou proměnou se ráda pochlubila i na svém Instagramu.