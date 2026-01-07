Přeskočit na obsah
7. 1. Vilma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Z dětské hvězdy miláčkem národa: Jak Vojta Kotek dospěl před očima Česka?

Vojtěch Kotek
Vojtěch KotekFoto: Aktuálně.cz
Vojtěch Kotek
Vojtěch KotekFoto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Narodil se do divadelní rodiny, první zkušenosti sbíral jako dítě v dabingu a také v divadle. Vojtěch Kotek se ale nejvíce proslavil svými rolemi v komediích Snowboarďáci a Rafťáci. Oblíbený herec slaví 38. narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Slavný český herec se narodil v roce 1988 do umělecké rodiny. Jeho otec byl slavným divadelním hercem, od roku 1973 členem Divadla Járy Cimrmana, zatímco matka vystudovala produkci na DAMU.

Reklama
Vojtěch Kotek s manželkou Radanou
Vojtěch Kotek s manželkou Radanou

„Vypadá jako já, ale reflux má po ní.“ Vojta Kotek o synovi, manželce i životě na venkově

Celebrity

Vojtěch Kotek začínal kariéru již jako dítě. Od osmi let se věnoval dabingu a svůj filmový debut odehrál v roce 2001 ve snímku Tuláci. Do diváckého povědomí se pak zapsal především svými rolemi v Pojišťovně štěstí a filmech Snowboarďáci, Rafťáci a Ro©k podvraťáků, kde hrál s Jiřím Mádlem. Právě s ním, tentokrát už jako režisérem, natáčel Kotek loni film s názvem Vlny, kvůli kterému si musel nechat narůst knír i delší vlasy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bál jsem se, že na mě budou koukat skrz prsty, říká o stěhování na vesnici Kotek

Vojta Kotek slaví své 38. narozeniny. Podívejte se na další zajímavosti z jeho života.

Reklama
Předchozí
1234524
Pokračovat

Narodil se do divadelní rodiny

Vojtěch Kotek
Vojtěch KotekFoto: Česká televize

Vojtěch Kotek se narodil v roce 1988 do divadelní rodiny. Jeho otec byl slavným divadelním hercem, od roku 1973 členem Divadla Járy Cimrmana, zatímco matka vystudovala produkci na DAMU.

Dnes slaví oblíbený český herec 36. narozeniny. Pryč jsou časy pubertálních komedií Snowboarďáků a Rafťáků, profesionální a přátelské pouto jej s Jiřím Mádlem ovšem pojí doposud. Kvůli němu si nechal vyrůst i knír.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama