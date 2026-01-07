Slavný český herec se narodil v roce 1988 do umělecké rodiny. Jeho otec byl slavným divadelním hercem, od roku 1973 členem Divadla Járy Cimrmana, zatímco matka vystudovala produkci na DAMU.
Z dětské hvězdy miláčkem národa: Jak Vojta Kotek dospěl před očima Česka?
Narodil se do divadelní rodiny, první zkušenosti sbíral jako dítě v dabingu a také v divadle. Vojtěch Kotek se ale nejvíce proslavil svými rolemi v komediích Snowboarďáci a Rafťáci. Oblíbený herec slaví 38. narozeniny.
Vojtěch Kotek začínal kariéru již jako dítě. Od osmi let se věnoval dabingu a svůj filmový debut odehrál v roce 2001 ve snímku Tuláci. Do diváckého povědomí se pak zapsal především svými rolemi v Pojišťovně štěstí a filmech Snowboarďáci, Rafťáci a Ro©k podvraťáků, kde hrál s Jiřím Mádlem. Právě s ním, tentokrát už jako režisérem, natáčel Kotek loni film s názvem Vlny, kvůli kterému si musel nechat narůst knír i delší vlasy.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Bál jsem se, že na mě budou koukat skrz prsty,“ říká o stěhování na vesnici Kotek
Vojta Kotek slaví své 38. narozeniny. Podívejte se na další zajímavosti z jeho života.
Narodil se do divadelní rodiny
Vojtěch Kotek se narodil v roce 1988 do divadelní rodiny. Jeho otec byl slavným divadelním hercem, od roku 1973 členem Divadla Járy Cimrmana, zatímco matka vystudovala produkci na DAMU.
Dnes slaví oblíbený český herec 36. narozeniny. Pryč jsou časy pubertálních komedií Snowboarďáků a Rafťáků, profesionální a přátelské pouto jej s Jiřím Mádlem ovšem pojí doposud. Kvůli němu si nechal vyrůst i knír.
Narodil se do divadelní rodiny
Vojtěch Kotek se narodil v roce 1988 do divadelní rodiny. Jeho otec byl slavným divadelním hercem, od roku 1973 členem Divadla Járy Cimrmana, zatímco matka vystudovala produkci na DAMU.
Dnes slaví oblíbený český herec 36. narozeniny. Pryč jsou časy pubertálních komedií Snowboarďáků a Rafťáků, profesionální a přátelské pouto jej s Jiřím Mádlem ovšem pojí doposud. Kvůli němu si nechal vyrůst i knír.
Kariéru začínal už jako dítě
Vojtěch Kotek začínal kariéru již jako dítě. Od osmi let se věnoval dabingu a svůj filmový debut odehrál v roce 2001 ve snímku Tuláci, rok nato se objevil v hlavní roli ve filmu režiséra Ivana Pokorného Únos domů.
Pojišťovna štěstí
Do diváckého povědomí se pak zapsal především svými rolemi v Pojišťovně štěstí, kde ztvárnil Ondřeje Jánského, a zahrál si například i s Nikol Štíbrovou.
Snowboarďáci
Známé filmové role
Mezi jeho další známější role patří ty ve filmech Poslední vlak (2006), Perfect Days – I ženy mají své dny (2011) či Hořící keř (2013, na snímku).
Marie Terezie
V letech 2017 až 2021 ztvárnil Františka Štěpána Lotrinského ve filmové sérii Marie Terezie.
Vlastníci
V úspěšné komedii Vlastníci z roku 2019 si zahrál zase pana Zahrádku, manžela Terezy Ramba. Za roli byl nominován na Českého lva, nakonec však nezvítězil.
O vánoční hvězdě
A objevil se i ve vánoční pohádce O vánoční hvězdě (2020), kde si zahrál hlavní roli učitele Václava.
Padesátka
Vojtěch Kotek se kromě herecké kariéry pustil i do režírování. Velel filmu Padesátka (2015), ke kterému napsal scénář Petr Kolečko. A ztvárnil zde také jednu z rolí.
Kariéra režiséra
Vojtěch Kotek se sice po gymnáziu přihlásil na filmovou režii na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, školu ale nedokončil.
Divadelní role
Kotek ztvárnil i několik divadelních rolí. Ve Stavovském divadle účinkoval v představení Mistr a Markétka a v Národním divadle se zase objevil ve hře Maryša. Účinkoval také v Divadle Járy Cimrmana, podobně jako jeho zesnulý otec.
Hlas Harryho Pottera
Kotek je také od svých osmi let stále aktivní v dabingu. Svůj hlas propůjčil například Harrymu Potterovi.
Seriálová tvorba
Ze seriálové tvorby stojí za zmínku jeho role v Mordpartě či Doktoru Martinovi.
Seriálový Einstein
V seriálu Einstein získal hlavní roli profesora Filipa, který je údajně praprapravnukem Alberta Einsteina. Vyučuje fyziku na univerzitě a pracuje na tom, aby navždy vyřešil energetické problémy lidstva. Nakonec se stane také poradcem při vyšetřování vražd.
Werich
V létě se už třetím rokem objevil ve hře o Janu Werichovi, kterou režíruje Adéla Stodolová. Zatímco Kotek ztvárňuje jeho mladší verzi, v pokročilém věku jej hraje Václav Kopta.
Betlémské světlo
Ačkoli film Betlémské světlo poněkud propadl, v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kotek uvedl, že pro něj role v tomto filmu hodně znamená. „Když si mě Honza Svěrák pozval na kamerové zkoušky, bylo to pro mě dost osobní. Táta se Zdeňkem Svěrákem roky působil v Divadle Járy Cimrmana, já tam už deset let hraji taky a v podstatě jsem na té scéně vyrostl. Pochopil jsem tam, že herectví je to, co chci v životě dělat. Když mě tím pádem Honza na roli nakonec vybral, věděl jsem, že by na mě byl táta pyšný.“
Guru
Kotek se rovněž objevil v minisérii Guru na televizi Nova. Zahrál si v ní falešného guru, který sexuálně zneužívá své svěřenkyně. V seriálu inspirovaném skutečnými událostmi se objevila také Anna Fialová či Zuzana Stivínová, režii měl na starosti Biser A. Arichtev.
Kapela TH!S
Kotek hraje také na baskytaru v kapele TH!S.
Nehoda na motorce
V roce 2020 měl vážnou nehodu na motorce, ze které si odnesl dva zlomené obratle a přišel o roli v komedii. Od září 2021 má společně s Jiřím Mádlem svou hvězdu na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem.
Přátelství s Mádlem stále trvá
Ani po více než dvaceti letech nezmizelo přátelské a současně profesionální pouto mezi nimi. V posledních měsících společně pracovali na snímku s názvem Vlny, Kotek jako herec, Mádl se ujmul scénáře i režie. Kvůli jeho zvláštnímu požadavku si nechal Kotek narůst i delší vlasy a hlavně výrazný knír.
„Pan režisér Jiří Mádl, který mě do toho filmu obsadil, trval na tom, že by bylo fajn, aby všichni herci pro svou roli něco udělali. A poznamenal, že když se ten knír lepí, je to hrozně vidět a není to ideální," prozradil pobaveně ještě v létě s tím, že už se nemůže dočkat, až si jej oholí.
Jedeme na teambulding
Zahrál si také neurotika z call centra v bláznivé komedii Jedeme na teambuilding po boku Jakuba Prachaře, Anny Polívkové a slovenské herečky Petry Polnišové.
Svatba s Radanou
Vojtěch Kotek se oženil se svou dlouholetou partnerkou Radkou (Radana Kotková) už v červnu 2022. Jejich syn Hubert oslavil v říjnu 2025 tři roky a Kotkovi se s ním pravidelně objevují v médiích. Vojta se postupně více otevírá fanouškům (např. ukázal syna či rodinné fotky), což je považováno za významné pro jeho veřejný profil jako „miláčka národa“.
Farma Vojty Kotka
Vojta Kotek s rodinou natáčí životní projekt: budování vlastní biofarmy, který zachycuje v devítidílném dokuseriálu vysílaném od 24. října 2025 na TV Prima a prima+. Tento pořad přibližuje jeho přechod z městského herce do role farmáře, režiséra a producenta a stal se jedním z nejdiskutovanějších tvůrčích počinů herce v poslední době.
Zrádci
Profesně mu poslední období ovládli hlavně Zrádci. Do role moderátora („hradního pána“) nastoupil v první sérii, která měla premiéru 15. září 2024 na prima+ a následně 22. září 2024 na TV Prima. Po úspěchu přišla i druhá série, která se na prima+ objevila 7. září 2025 a v televizi odstartovala 14. září 2025 – a Kotek zůstal ústřední tváří celého formátu.