15. 10. Tereza
„Vypadá jako já, ale reflux má po ní.“ Vojta Kotek o synovi, manželce i životě na venkově

Vojtěch Kotek s manželkou Radanou
Vojtěch Kotek s manželkou RadanouFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herec dorazil do 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a s humorem prozradil, že ho překvapila její podoba s jeho maminkou. Mluvil o tříletém synovi Hubertovi, hodinové ranní vaně („kvůli té by mohlo být po svatbě“) i o farmě, kterou po zlomových událostech v životě budují – zatím z maringotky jménem Šmildosland a s vlastním vítacím rituálem.

Herec a moderátor Vojtěch Kotek se v pořadu 7 pádů Honzy Dědka objevil po boku své manželky Radany a během rozhovoru pobavil diváky hned několika odhaleními o jejich vztahu i rodinném životě. Přiznal mimo jiné, že ho samotného překvapilo, jak moc se jeho žena podobá jeho mamince. „Bylo to takové zvláštní zjištění,“ říká Kotek. „Nejenom, že se podobně oblékají, ale jsou si i podobné. Moje žena je teda asi o dvě hlavy větší než moje máma. Celý život jsem měl pocit, že si vybírám typově úplně jiné holky, ale ta pravá…“

Vojtěch Kotek
Vojtěch Kotek

"Bál jsem se, že na mě budou koukat skrz prsty," říká o stěhování na vesnici Kotek

Celebrity

S manželkou vychovávají tříletého syna Huberta, který podle herce zdědil většinu rysů právě po něm. „Ráďu to trochu mrzí, ale spoustu věcí má i po ní. Třeba ty špatný oči, ten astigmatismus, reflux,“ žertoval Kotek. „Ale má moji povahu a je strašně hodný,“ doplňuje s úsměvem Radana Kotková.

Jejich vztah působí nejen harmonicky, ale i zábavně – s vlastními rituály a drobnými spory. Jedním z nich je Kotkova ranní rutina. „Minimálně hodinu tam stráví. To se nedá vydržet. Myslím si, že kvůli tomuhle jednou možná přijde rozvod,“ směje se Kotková a dodává, že v novém domě s farmou proto plánují jen sprchy.

K myšlence společné farmy pár přivedla snaha začít znovu po dvou zlomových událostech – smrti Kotkova otce a vážné nehodě na motorce. „Vzal jsem Ráďu na pozemek, který jsem chtěl pořídit. Nakonec jsme se tam vzali a vznikl nápad, že bychom tam mohli mít farmu,“ vzpomíná herec. Jeho manželka se však zprvu stavěla proti. „Říkala, že je blbost mít farmu, když na ní nemůžu být,“ dodává Kotek. Nakonec to ale byla právě ona, kdo přišla s nápadem spojit život s prací a vše zachytit kamerou. „Už si za tím nápadem nestojím. Já vždycky přijdu s nějakým nápadem a on to obalí. Já řeknu, že chci balónek z helia, on řekne, že to je blbost, a za tři dny přijede se vzducholodí. A to samé se stalo tady s tou farmou,“ směje se Kotková.

Dnes manželé část roku tráví v maringotce, kterou s humorem pojmenovali Šmildosland – podle mazlivé přezdívky, jež vznikla ze šišlání. „Máme rituál, že když jeden z nás přijde domů, druhý ho přivítá, protože tak to na světě, a obzvláště ve Šmildoslandu, chodí,“ dodává dvojice, která se zdá být důkazem, že i po letech lze žít s nadhledem, vtipem a láskou.

Mohlo by vás zajímat: Jak to vypadá na farmě Vojty Kotka?

Farma Vojty Kotka | Video: Žena.cz

Zdroj: 7 pádů Honzy Dědka, iDnes.cz

