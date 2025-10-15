„Vypadá jako já, ale reflux má po ní.“ Vojta Kotek o synovi, manželce i životě na venkově

Herec a moderátor Vojtěch Kotek se v pořadu 7 pádů Honzy Dědka objevil po boku své manželky Radany a během rozhovoru pobavil diváky hned několika odhaleními o jejich vztahu i rodinném životě. Přiznal mimo jiné, že ho samotného překvapilo, jak moc se jeho žena podobá jeho mamince. „Bylo to takové zvláštní zjištění,“ říká Kotek. „Nejenom, že se podobně oblékají, ale jsou si i podobné. Moje žena je teda asi o dvě hlavy větší než moje máma. Celý život jsem měl pocit, že si vybírám typově úplně jiné holky, ale ta pravá…“