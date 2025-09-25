Z herce Vojty Kotka se stal farmář a televizní diváci to budou moci sledovat z bezprostřední blízkosti. Nejde však o žádnou roli, ke které někdo napsal scénář, ale o Kotkovo rozhodnutí zcela od základů překopat svůj život. Kotek, i když je rodákem z pražského Žižkova, vyrostl z velké části na venkově. A to díky tomu, že jeho rodině v osmdesátých letech koupili společně s přáteli statek, který zrekonstruovali a kde s partou dětí prožil dětství na koňském hřbetě. Pak ale rodiče chalupu prodali a jeho touha po klidu ho dovedla na chalupu po dědečkovi. Pak ale znovu zasáhl osud.
Pak ale v létě 2019 po tragickém pádu ze schodů zemřel Vojtův otec a rodina se rozpadla. „Ukázalo se, že ty vazby nejsou tak silné, jak jsme si mysleli,“ říká k tomu herec, který se podle vlastních slov ocitl uprostřed majetkové sporu, kterému nerozuměl a na dědečkově chalupě už se necítil vítaný. Přesto však toužil po klidu venkova. Místo, které hledal našel nedaleko Orlické přehrady v obci Kozárovice, kde nakonec koupil pozemek o rozloze šest hektarů. A právě na tohle místo vzal na první rande svou budoucí ženu Radku. Tu taky napadlo, že by jejich cestu za vysněnou biofarmou mohli zaznamenat do seriálu.
„Byl to nápad mojí ženy, aby si tu práci vlastně vzal domů, protože jinak bych byl pořád pryč,“ říká Kotek k tomu, jak vznikl nápad na seriálu Farma Vojty Kotka, který diváci uvidí od 24. října na Primě. Než se ale pustil do natáčení, musel na svojí stranu získat obyvatele Kozárovic. „Samozřejmě jsem věděl, že na mě budou koukat skrs prsty nejen proto, že jsme náplava, ale o to víc, že jsem herec z Prahy,“ říká se smíchem Kotek, který se proto rozhodl pro neobvyklý kokr a všechny místní pozval na společný večer do kulturního domu v obci. „Z očí do očí jsem jim řekl, co tu chci dělat. Nejenom tady zkusit začít žít, ale i točit o tom seriál a chtěl jsem, aby mi řekli, jestli jim to vadí nebo nevadí. A vlastně ta odezva byla hrozně milá a hrozně fajn a cítím se být tu přijímaný a vítaný, ale snažím se to i nějakým způsobem vracet,“ dodala Vojta, který se zapojil třeba do místních spolkových činností. Také říká, že přestože vyrostl v Praze, v Kozárovicích už se cítí být doma.
Velké vystoupení z komfortní zóny to bylo i pro Vojtovu manželku Radku, která přiznává, že má stále dny, kdy pochybuje o rozhodnutí tolik se otevřít světu a ukazovat v seriálu i jejich malého syna Huberta. „Pro mě je to strašně složitý téma, někdy se probudím a říkám si ne, nechci ho tam dávat, nechci, aby ho všichni viděli, na druhou stranu zase hrozně chci, aby ho všichni viděli, protože je úžasnej a krásnej a hrozně šikovnej. Ale to má každá mama,“ prozradila nám hercova manželka, která se v projektu stará také o finance. „Vojta to radši nechce vědět, kolik to spolykalo peněz, a mě je z toho taky trochu špatně, když tu částku vidím,“ říká se smíchem s tím, že jsou ale vlastně teprve na začátku, protože třeba dřevostavba, ve které plánovali už letos bydlet, ještě nestojí. Celou situaci manželům zkomplikovalo i to, že jejich pozemek je domovem pro několik chráněných druhů. Jako je například čolek nebo kriticky ohrožená rostlina hořec. „Kvůli tomu jsme si také pořídili ovce, aby spásali tu louku, kde rostou, protože tam nesmí žádná těžká technika,“ popisuje slavný farmář.
