„Vyhrožoval mi, že mi udělá ze života peklo,“ říká Hanychová. Novotný vrací úder

Rozchod Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa v létě 2023 patřil k nejvíce sledovaným událostem českého showbyznysu. Právě k tomuto náročnému období se influencerka vrátila v nejnovější epizodě svého podcastu Agáta a Ornella. Popsala mimo jiné i nečekaný moment, kdy se jí krátce po odloučení ozval Pavel Novotný.
„Když jsem se Soukupem začínala, Pavel Novotný mi volal a říkal: Agáto, tohle nedělej. Je to násilník, mlátil Kateřinu Brožovou, několikrát skončila v nemocnici a on seděl ve vězení ve vazbě. Tohle jsou slova Pavla Novotného. Každý měsíc mi volal a kontroloval, jestli mě nebije,“ pokračovala Hanychová.
„Ale když jsem opustila Jaromíra Soukupa, hned druhý den mi volal Pavel Novotný a říkal: ‚Ty se k němu vrátíš, nebo ti udělám ze života peklo,‘“ svěřila se bez obalu. Sama přiznala, že tehdy nechápala, proč se do její situace vůbec zapojoval. „Asi mu volal Soukup, protože si myslel, že Pavel má nade mnou moc, a normálně mi začal vyhrožovat,“ pokračovala. „Nebylo to jednou, volal mi několikrát,“ doplnila Agáta. „Vyhrožoval mi, ať se vrátím k Jaromírovi, že si tohle vůbec nemůžu dovolit – ho opustit,“ dodala.
Podle jejích slov zůstaly vztahy mezi ní a bývalým starostou pražských Řeporyjí napjaté dodnes. „Bavili jsme se jako přátelé, pak jsme se nebavili. Víme o sobě. Říkala jsem si, že když vyleze z vězení, bude to mít srovnané. Ho*no,“ uzavřela bez servítek.
Reakce Pavla Novotného
Bývalý bulvární novinář, který se před několika týdny vrátil z vězení, na slova Hanychové zareagoval veřejně. Na svém Facebooku uvedl: „Agáta „kupodivu“ sprostě lže,“ čímž odmítl, že by ji v souvislosti s rozchodem s Jaromírem Soukupem někdy vydíral. Ve svém příspěvku pokračoval: „Tak to prostě je. Aneb jak hluboko lze klesnout kvůli zásahu podcastu. Víc se tím zabývat nebudu. Na to jsem ji měl kdysi až moc rád,“ napsal bývalý starosta pražských Řeporyjí.
Svérázný politik a bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný je po třech měsících na svobodě. Svůj odchod z liberecké věznice oslavil jídlem a pivem, nevyhnul se ale také sebereflexi. V rozhovoru pro Aktuálně.cz prozradil, o kolik kilo zhubnul za mřížemi, zda má v plánu se vrátit do politiky či jakým způsobem se snažil přesvědčit své spoluvězně, aby šli volit – nebo komu naopak nehodit hlas.
