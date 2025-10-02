Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný je zpátky na svobodě. Z liberecké věznice vyšel po tříměsíčním trestu, který si odpykal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování. A jak je u něj zvykem, i po návratu domů neztratil humor – jeho první slova patřila radosti z obyčejných věcí: „Jsem venku a vím, že někde poblíž je cukrárna. Strašně se těším,“ řekl v rozhovoru pro deník Blesk.cz.
Zkušenost, která změnila pohled na život
Pobyt za mřížemi Novotný popisuje jako tvrdou, ale v něčem i potřebnou lekci. Přiznal, že část trestu strávil i na samovazbě a musel se vyrovnávat s novým režimem. Zásadně se mu změnil vztah k jídlu: „Už nikdy nebudu vyhazovat jídlo, nikdy. Ve vězení jsem viděl lidi, co mají fakt hlad. To jsem předtím nikdy neviděl,“ vzpomínal. Připomněl i svou babičku, která po zkušenosti z koncentračního tábora také nikdy nevyhodila ani kousek chleba. Kromě toho si osvojil i specifické vězeňské „dovednosti“. Naučil se takzvaně „koňovat“, tedy posílat předměty přes plot, vyrábět improvizované šípy nebo dokonce dort z jogurtu v igelitce. S nadsázkou říká, že by o tom mohl vydat kuchařku i diplomovou práci.
Humor jako obranný štít
Novotný otevřeně pospal, že za mřížemi potkal nejrůznější typy lidí – od vrahů po pachatele hospodářských trestných činů. Tvrdí, že ho zachránil poker a šachy, které mu pomáhaly zvládat čas a získat respekt mezi spoluvězni. „Potkal jsem narkomany, zloděje, recidivisty. Někdo mi říkal ‚doktore‘, protože jsem občas pomáhal s právními věcmi,“ směje se Novotný. Ironii a humor si zachoval i při popisu každodenní reality. Zmínil například, že sprchu měl dvakrát týdně na pět minut, a že v kantýně ceny rozhodně neodpovídaly běžnému trhu. „Podle zákona by ceny měly odpovídat těm venku. No, dobře… jsou to vězení,“ glosoval.
Felix a Anička
Jak se Novotný dívá na tvrdá slova, která pronesl směrem k Aničce Slováčkové (†29)? V květnu loňského roku šokoval, když na sociálních sítích zveřejnil nevybíravý komentář o saxofonistovi Felixi Slováčkovi a jeho tehdy vážně nemocné dceři, jež v té době stále sváděla statečný boj s rakovinou. „Felix byl vždycky debil,“ napsal starosta Řeporyjí k fotografii hudebníka, na níž objímal političku Kateřinu Konečnou a další ženy v tričkách s nápisem „Stačilo!“. Jeho prohlášení ale pokračovalo ještě dál: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci,“ uvedl tehdy s nečekanou tvrdostí.
Po svém výpadu působil dojmem, že si závažnost slov ani nepřipouští. Na sociálních sítích tehdy hlásal: „Byl jsem vzbuzen sleděm, kterému vadí pravda, co jsem napsal o Aničce. Smazal jsem to, omlouvat se nebudu a jděte do p*dele. Vůbec nechápu, co jsem měl provést,“ zaznělo z jeho strany bez náznaku lítosti. Reakce Felixe Slováčka na sebe nenechala čekat – veřejně ho označil za „bezcitné prase“. Sama Anička k celé věci přistoupila střízlivě a s odstupem: „Tenhle pán se chce jen zviditelňovat a na mé rodině to dělá už dlouho, jsme na to zvyklí,“ uvedla k aféře. Její statečný boj s vážnou nemocí bohužel skončil v dubnu 2025, po čemž se na Novotného snesla silná vlna nesouhlasu a odsudků. Když pak nastoupil kvůli porušení podmínky výkon trestu, Felix Slováček k tomu jen stručně poznamenal, že „sklízí, co zasel“.
Plány: kniha, kuchařka i větší odpovědnost
Po návratu domů Novotný tvrdí, že se chce změnit. „Bude to svižná jízda vězením. Fakt jsem se tam probral, budu zodpovědnější k rodině, budu úplně jinej člověk,“ říká k plánované knize s názvem Sběratel kázeňáků. Vedle ní uvažuje také o vydání vězeňské kuchařky, kde by popsal improvizovanou gastronomii za mřížemi. Přesto zůstává věrný své pověsti provokatéra a baviče. Hned po propuštění se zastavil ve fastfoodu, kde si objednal velké menu: „Já neviděl hranolky tři měsíce!“ smál se podle Blesku nad prvními sousty na svobodě.
Návrat domů
Po cestě zpět do Řeporyjí si užíval drobnosti, které mu tři měsíce chyběly – možnost lehnout si do trávy, dívat se na stromy nebo si zavolat s rodinou. „Vidím trávu… neviděl jsem strom tři měsíce,“ opakoval, když konečně dorazil domů. Navzdory ironickým poznámkám a historkám bylo z jeho slov cítit, že trest pro něj nebyl jen další skandální epizodou. Přiznává, že mu „facka“ z vězení otevřela oči, i když zároveň tvrdí, že tam nepatřil. Sám ale dodává: „Ublížil jsem blízkým, ale přineslo mi to prostor a čas – a taky pár historek, co stojí za vyprávění,“ uzavřel zkušenost Novotný.
