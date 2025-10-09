Trest odnětí svobody život Pavla Novotného zasáhl velmi citelně. Přestože tvrdí, že samotný pobyt za mřížemi nebyl nic hrozného a podle jeho slov se s trochou sociální inteligence nechá zvládnout, následky si nese i po propuštění. Jde hlavně o to, jaký vliv to mělo na jeho politickou kariéru. Bylo mu pozastaveno členství v ODS a nyní byl také zbaven mandátu obecního zastupitele. Už před nástupem do vězení se musel vzdát pozice starosty v pražských Řeporyjích.
