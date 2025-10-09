9. 10. Štefan
"Potřebuju peníze," říká Novotný po návratu z vězení. Píše knihu a chystá rvačky

Praha 2.7.2025 Pavel Novotný, věznice Pankrác, nástup na výkon trestu
Začátkem října vyšel bývalý novinář a komunální politik Pavel Novotný z vězení, kde si odseděl tři měsíce za porušení podmínky. Nyní je v podstatě bez práce a přiznává, že uživit rodinu není snadné.

Trest odnětí svobody život Pavla Novotného zasáhl velmi citelně. Přestože tvrdí, že samotný pobyt za mřížemi nebyl nic hrozného a podle jeho slov se s trochou sociální inteligence nechá zvládnout, následky si nese i po propuštění. Jde hlavně o to, jaký vliv to mělo na jeho politickou kariéru. Bylo mu pozastaveno členství v ODS a nyní byl také zbaven mandátu obecního zastupitele. Už před nástupem do vězení se musel vzdát pozice starosty v pražských Řeporyjích.

"Aničku Slováčkovou si nikdy neodpustím," říká Pavel Novotný po propuštění z vězení

Celebrity

Odebrali mi mandát obecního zastupitele, já se samozřejmě odvolám. I proto, že mi ho odebírá ředitel magistrátu a já si myslím, že by to měl udělat soud, rozpovídal se Novotný v podcastu Nory Fridrichové s tím, že rozhodnutí napadl a teď bude několik měsíců trvat, než se vypracuje právní posudek. Mezitím má ale syn baviče Petra Novotného starosti s tím, jak zajistit dostatek financí pro svou rodinu. Nevím, čím se budu živit. Brát a nebrat sedmdesát tisíc je samozřejmě velký rozdíl, posteskl si, že mu plat ze zastupitelstva v rodinném rozpočtu citelně chybí. Nějaké plány však už do budoucna má.  

Dostal už jsem nějaké nabídky na rukopisy, takže teď píšu „Sběratele kázeňáků“. To je takový deník z vězení. Asi to nestihnu do Vánoc, ale jako na stabilní příjem se na to stejně nedá spoléhat, přiznal Novotný. Má v plánu vydat také kuchařku vězeňských receptů, ve které chce přiblížit gastronomii za mřížemi. Sám popisuje, že jednou z nejcennějších komodit ve výkonu trestu je například lahev rostlinného oleje. A taky volají třeba z Clash of the Stars, z toho dostanu taky nějaké peníze. Jeden hlavní zápas už jsem vyhrál a uměl jsem si říct o peníze, byly to statisíce, pochlubil se kontroverzní politik.

S moderátorkou Norou Fridrichovou se ale dostali i na intimnější témata související s pobytem ve vězení. Já jsem ve vězení první tři dny nešel na velkou, byl jsem na cele s Ukrajincem, a jak jsme tam byl novej, tak jsem nevěděl, jak se to dělá. Je tam je taková plenta, ale když chcete jít na záchod, tak řeknete – jdu se vysr*t a všichni jdou pryč, to je úplně normální. Ta cela je součástí nějakého oddílu a tam je chodba. Takže, když chcete jít na velkou, tak to prostě řeknete. Akorát já jsem tam byl novej a styděl jsem se říct, rozvyprávěl se se smíchem Novotný s tím, že ale brzy uvykl prostředí a vykonávání potřeby mu už pak nedělalo žádné problémy. 

V rozhovoru prozradil také to, jak se ve výkonu trestu řeší sexuální potřeby. Včera se mě zeptal frajer v hospodě, jak tam lidi onanujou. Tak jsem mu říkal, že když si tam někdo honil péro, tak nechal ručník na klice a všichni věděli, co tam dělá, a nikdo nejde dovnitř. Homosexualitu jsme tam nezažil. A podle mě to nikdo nemůže ani zjistit, protože, když je ručník na dveřích, tak tam prostě nikdo nejde a neví, co se vevnitř děje, šokoval svou upřímností. 

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Podcast Nory Fridrichové

