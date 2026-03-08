Napětí mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou zjevně jen tak nevyšumí. Spor mezi někdejšími blízkými kamarádkami a parťačkami z podcastu se naplno rozhořel poté, co Ornella představila vlastní projekt. Právě to Agáta vyhodnotila jako zásah do jejich společného byznysu, a mezi oběma influencerkami tak zavládlo citelné ochlazení.
Vyčítá Ornelle zradu, jenže sama plánovala totéž. Agátino přiznání vzbudilo otázky
Přátelství Agáty Hanychové a Ornelly Koktové prochází vážnou krizí. Napětí mezi influencerkami vyvolalo rozhodnutí Ornelly rozjet vlastní projekt, které Agáta pochopila jako zásah do jejich společného byznysu. Do celé situace navíc vneslo další napětí i přiznání, že podobný plán měla původně sama.
Celá situace nabrala obrátky během oslav Orneliných 33. narozenin. Na nich veřejně oznámila nejen rozvod s Josefem Koktou, ale zároveň také nový desetidílný dokument Ornella Life. Podle reakcí z okolí šlo o krok, který mnohé překvapil. Agáta následně dala najevo, že ji celá věc zasáhla víc, než se čekalo. „Doteď jsme spolu nemluvily, proběhlo jen pár SMS. Uvidíme ve čtvrtek,“ uvedla na sociálních sítích.
Další rozměr celé kauze navíc dodalo samotné Agátino přiznání. Prozradila totiž, že také uvažovala o vlastním projektu bez Ornelly. „Byla jsem na schůzce ten den, co jsem se to večer dozvěděla. Asi tušení,“ řekla s tím, že už dříve řešila možnost nového podcastu se svou matkou Veronikou Žilkovou.
Z původně společného projektu a přátelského tandemu se tak stalo veřejně sledované drama, v němž na povrch vyplouvají staré křivdy, nevyřčená očekávání i otázka, kdo koho chtěl obejít jako první. Jasněji může být už velmi brzy, protože právě společné natáčení podcastu může ukázat, zda mezi nimi ještě existuje šance na smír, nebo jestli se jejich cesty definitivně rozejdou.