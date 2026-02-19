Oslava 33. narozenin Ornelly Koktové se změnila v drama. Nikdo z pozvaných hostů netušil, že vrcholem večera bude projekce jejího nového projektu, kde mimo jiné oznámila rozvod s manželem Josefem Koktou. Během promítání se ze sálu bez rozloučení vypařila a na místě zůstaly i nerozbalené dárky. Ornella se následně obrnila mlčením. Výjimku udělala jen v podcastu Agáta a Ornella, kde měla krátké živé vysílání.
„Agáta neudrží tajemství, proto jsem jí to neřekla,“ ozvala se Koktová po útěku z oslavy
Od úterního večera, kdy podnikatelka Ornella Koktová „odpálila bombu“ na své narozeninové oslavě v podobě informace o rozvodu, se stáhla z veřejného dění. Až nyní se rozhodla uvést věci na pravou míru.
Koktová je v současné době na horách, kam odjela sama se svými třemi dětmi. „Nechtěla jsem být v situaci, že se na mě sesypou a budou se mě na to ptát,“ vysvětlila ve vysílání proč se potichu vypařila z vlastní velkolepé oslavy. A připustila také, že ani nejbližší neměli tušení, co je na večírku čeká. Potvrdila tak to, co tvrdí Agáta Hanychová, která vyjádřila zklamání z toho, že jí kamarádka o ničem neinformovala. „Agátě jsem to neřekla, protože neudrží tajemství,“ řekla rázně Koktová s tím, že se už několikrát přesvědčila o tom, že Hanychová mimoděk prozradila něco, co jí svěřila jen mezi čtyřma očima.
Během včerejšího dne se vyrojily také spekulace o tom, že tento konflikt znamená konec jejich úspěšného podcastu, který každé z nich měsíčně přinášel statisícové výdělky. To si však Koktová nemyslí. „Za mě pokračuje, nevidím důvod, proč by neměl. Ornella life snad není důvod, aby náš podcast skončil,“ zamýšlí se Ornella nad celou záležitostí s tím, že se jedná o zcela jiný formát a v žádném případě není konkurencí k tomu, co s Agátou tak úspěšně provozují. Navíc prý Agáta podle ní nemá právo se zlobit, když před časem udělal něco daleko horšího.
„Agi mi před časem taky zavolala, řekla čus, jenom ti chci říct, že s bráchou budu mít nový podcast, čau. Taky jsem byla naštvaná. Ještě měli stejný koncept. Ale nejsem v pozici, abych jí měla určovat, co může dělat a co ne. Nelíbilo se mi to, ale nechtěla jsem to hrotit. Měla dva identický podcasty, tak si myslím, že se tohle zvládne taky. Tohle je jiný formát,“ trvá si Ornella na svém. Otázkou je, zda dokážou tento rozkol ustát lidsky. Protože na Hanychové je vidět, že je opravdu naštvaná. Na svém profilu na Instagramu dokonce sdílí články z médií, které jsou k Ornelle velmi kritické a obviňují ji z toho, že rozvod s manželem je jen jedno velké divadlo na upoutání pozornosti a snaha dostat z lidí peníze.