Už 9. března 2026 oslaví Zlata Adamovská 67. narozeniny. Oblíbená herečka, která si získala diváky v seriálech Sanitka či Ordinace v růžové zahradě, má za sebou desítky let úspěšné kariéry, silné životní zvraty i role, které se nesmazatelně zapsaly do české televizní a filmové historie.
Herečka Zlata Adamovská se s kamerou seznámila už jako malé dítě. Bylo jí teprve šest let, když ji poprvé natáčel její otec, velký nadšenec do fotografování a filmování. Měl doma několik fotoaparátů i kameru a rád experimentoval s domácími snímky. Brzy si všiml, že jeho dcera má přirozený talent a ráda vystupuje před objektivem. Začali proto natáčet krátké rodinné filmy, ve kterých byla malá Zlata hlavní – a většinou také jedinou – herečkou.
„Vzpomínám si třeba na film, který pojmenoval Zlatčiny všední dny. To bylo velmi komické, protože všechny mé dny byly všední. Dokonce k těm filmům přidával hudbu a sestřihával je. Opravdu si s tím vyhrál,“ vzpomíná herečka v knize Jakuba Hladkého Zlata Adamovská.
Ještě předtím, než se naplno dostala k filmování, přišla její první profesionální zkušenost – dabing. Už jako školačka se tak dostala do studia, kde mohla sledovat práci velkých osobností českého herectví. „Dívat se na ně a poslouchat je bylo k nezaplacení. Zažila jsem starou školu dabingu,“ říkala později o setkáních s herci jako Miloš Kopecký, Luděk Munzar nebo Alena Vránová.
Zapomenuté představení a nákup v Kotvě
Během studia na konzervatoři se začaly objevovat první výraznější herecké příležitosti. Ve čtvrtém ročníku už hostovala v Divadle na Vinohradech. Právě tehdy se jí ale přihodila situace, která by vyděsila každého herce. Měla odehrát sobotní odpolední představení Tvrdohlavá žena. Jenže předvánoční shon udělal své. „Celý týden jsem na to myslela, ale když jsem se v sobotu ráno probudila, najednou se mi vše úplně vykouřilo z hlavy,“ vzpomínala později.
Místo do divadla zamířila do obchodního domu Kotva nakupovat dárky. Situaci nakonec zachránil její tehdejší partner – pozdější první manžel – který ji v obchodě našel a oznámil jí, že ji v divadle zoufale shánějí. „Neumíte si představit, jak člověku ztuhne krev v žilách. Začátek představení už jsem stihnout nemohla, i když mě hned naložil do auta a přivezl do divadla,“ líčila později ve své biografii. Jak sama dodává, byla to jediná podobná chyba v její kariéře.
Manželství a životní zvraty
Jejím prvním manželem byl hudebník Vadim Petrov. Jejich vztah ale po několika letech skončil. Později vstoupil do jejího života scenárista a novinář Radek John. Oba se znali už dříve, protože jejich tehdejší partneři byli přátelé. Postupně se však ukázalo, že si rozumějí víc než jen jako známí. „Nebylo to zrovna příjemné. Pocit provinění v nás zůstal ještě dlouho. Jenže oba jsme se poprvé brali moc mladí a oba jsme neměli v manželství děti… to jsme na celé situaci viděli jako velmi pozitivní,“ popsala později období, kdy se rozhodli začít nový společný život.
Jejich manželství vydrželo 26 let a narodily se v něm dvě děti – Barbora a Petr. Rozpadlo se v roce 2010, kdy se ukázalo, že John má několik let utajovanou nemanželskou dceru. Třetí životní partner přišel do jejího života díky práci. Při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě se sblížila s hercem Petr Štěpánek. „Prostě jsme zjistili, že je nám spolu dobře,“ řekla o začátku jejich vztahu. Dnes patří mezi stabilní páry českého hereckého prostředí.
Seriál, který z ní udělal hvězdu
Velký zlom v její kariéře přišel v 80. letech díky seriálu Sanitka. V něm vytvořila výraznou dvojici s hercem Jaromírem Hanzlíkem. Projekt režiséra Jiří Adamec sledovaly miliony diváků a Adamovská se díky němu stala jednou z nejznámějších televizních tváří. Nejsilnější vzpomínku má dodnes na natáčení epizody inspirované tragickým pádem letadla v Praze. „Tehdy se vše točilo v reálech. Tam jsem poprvé viděla mrtvé zapnuté v igelitových pytlích, přikryté plachtami,“ vzpomínala.
Barová zpěvačka a živé vysílání
V devadesátých letech na úspěch navázal seriál Hříchy pro pátera Knoxe režiséra Dušan Klein. Zlata Adamovská v něm ztvárnila barovou zpěvačku, která pomáhá řešit detektivní záhady. Specifické bylo, že pořad se vysílal živě. Pro herečku byla největší výzvou právě pěvecká část role, ze které měla zpočátku obavy. „Nakonec to dopadlo tak, že se o mně psalo jako o herečce – zpěvačce. Ale to zpívání bylo jen součástí role. Je fakt, že se pak vydalo cédéčko a prodalo se ho něco přes třicet tisíc kusů,“ přiznala později.
Hlas Meryl Streepové
Vedle filmových a televizních rolí má Adamovská za sebou i mimořádně bohatou dabingovou kariéru. Její hlas je dlouhodobě spojený s hollywoodskou herečkou Meryl Streep. Za dabing ve filmu Pochyby získala Cenu Františka Filipovského. „Myslím si, že už ji dobře znám, ale ona je v každé roli jiná a vždycky mě překvapí. Je neuvěřitelná v proměnlivosti výrazu. Trochu se s ní ve studiu vždycky trápím, ale dělám to ráda,“ uvedla v knize Jakuba Hladkého.
S americkou hereckou legendou se dokonce osobně setkala na filmovém festivalu. „Podala jsem si s ní ruku, měla ji chladnou a její pohled byl zastřen tajemstvím. Vyzařovalo z ní ale cosi, co mi bylo sympatické. Proběhlo pár zdvořilostních frází, a když jí řekli, že u nás ji dabuji já, celá se rozzářila a bylo po oficialitách,“ vzpomínala herečka.
Doktorka Běla jako dar
Jednou z nejznámějších rolí posledních let je doktorka Běla Páleníková v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Poprvé ji ztvárnila v roce 2005 a postava se rychle stala jednou z hlavních tváří seriálu. „Moc dobře vím, že když vás v určitém věku potká role odpovídající vašim životním zkušenostem, a ještě k tomu dobře napsaná, je to pro herečku velký dárek,“ říká Adamovská.
Na natáčení se navíc potkává se svým skutečným manželem Petrem Štěpánkem, který v seriálu hraje jejího partnera. Oba tak patří mezi nejstálejší postavy populárního televizního projektu.