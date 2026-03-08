„Je opravdu těžké, když na něčem měsíce a měsíce svého života pracujete, nevídáte rodinu, zkrátka se tomu úplně odevzdáte. A nakonec se stejně všechno zredukuje jen na to, jak vypadáte. Je to strašně nudné,“ popsala Coughlanová v rozhovoru pro magazín Elle UK.
Nejsem žádná plus-size hrdinka, říká hvězda Bridgertonových. Na nahé scény je pyšná
Irská herečka Nicola Coughlanová, známá ze seriálu Bridgertonovi, otevřeně promluvila o tom, jak ji unavují nekonečné debaty o její postavě. Přestože je hvězdou jednoho z nejúspěšnějších seriálů posledních let, velká část veřejné diskuse se podle ní stále točí hlavně kolem její hmotnosti.
Devětatřicetiletá irská herečka se proslavila především rolí úzkostlivé studentky Clare Devlinové v populární komedii Derry Girls. Celosvětovou popularitu jí ale přinesl až historický seriál Bridgertonovi z produkce Netflixu, kde ztvárňuje Penelope Featheringtonovou. Úspěch seriálu byl obrovský, přesto ji překvapilo, že se mnoho reakcí diváků i médií soustředilo právě na její vzhled.
Herečka popsala například reakce na scény, v nichž se v seriálu objevuje nahá. V té době přitom podle vlastních slov intenzivně cvičila a výrazně zhubla. „Když jsem ten seriál natáčela, hodně jsem cvičila, protože jsem věděla, že to bude potřeba. Hodně jsem zhubla, měla jsem asi velikost 10 (odpovídá velikosti EU 38, pozn. red.). Jeden z korzetů byl dokonce velikosti 8,“ říká herečka s tím, že na výslednou scénu je velmi pyšná.
Podle Coughlanové je paradoxní, že i když má běžnou velikost oblečení, část veřejnosti ji stále vnímá jako herečku „větších rozměrů“. „Mám o několik čísel menší velikost, než je průměrná velikost ženy ve Velké Británii, a přesto jsem vnímána jako ‚plus-size hrdinka‘.“
Jako příklad popsala setkání s jednou fanynkou v koupelně během večírku. „Jednou na mě v koupelně mluvila nějaká hodně opilá dívka a říkala: ‚Miluju Bridgertonovy kvůli tvému tělu.‘ A začala o něm dlouze mluvit,“ popsala herečka. „A já si říkala: chci se propadnout do země.“
Právě to, že se velká část reakcí soustředí na vzhled, považuje za jednu z nejvíce frustrujících věcí na své profesi. Natáčení seriálu přitom podle ní znamená měsíce intenzivní práce, během nichž je člověk často daleko od rodiny i přátel a musí se plně soustředit na roli.
Vedle diskuse o vzhledu v rozhovoru otevřela i další osobní téma. Nedávno jí byla diagnostikována porucha ADHD a podle vlastních slov jí to pomohlo lépe pochopit samu sebe. „Je to, jako bych konečně dostala manuál ke svému mozku,“ popsala herečka. Díky diagnóze prý dnes mnohé věci chápe jasněji a dokáže k sobě být shovívavější. „Teď věcem rozumím o něco lépe a dokážu si dát víc prostoru a pochopení,“ dodala.
Coughlanová patří v posledních letech mezi výrazné tváře britského a irského herectví. Kromě seriálů se objevila také v celosvětově úspěšném filmu Barbie a zahrála si v seriálu Big Mood stanice Channel 4. Právě za tuto roli získala nominaci na prestižní televizní cenu BAFTA. Na divadelních prknech se představila také v produkci londýnského National Theatre ve hře The Playboy of the Western World.