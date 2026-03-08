Zemřeli při ochraně druhých. Mezinárodní den padlých policistů připomíná jejich odvahu a oběť. Mezi více než 1600 jmény policistů a četníků, kteří na našem území přišli o život ve službě, je i příběh rodiny slavného baletního mistra Vlastimila Harapese (†77). Jeho strýc zahynul během dramatických dnů Pražského povstání poté, co ho na ulici postřelila starší Němka.
Hrůza v ulicích Prahy: strýce Vlastimila Harapese postřelila stará Němka, zraněním pak podlehl
Nasazovali životy kvůli druhým a mnozí se domů už nevrátili. Mezinárodní den padlých policistů připomíná odvahu mužů a žen, kteří zemřeli ve službě. Mezi více než 1600 jmény je i štábní strážmistr Vlastimil Harapes, strýc slavného tanečníka, kterého v květnu 1945 smrtelně postřelila starší Němka.
Jedním z tragických příběhů z posledních dnů druhé světové války je osud štábního strážmistra Vlastimila Harapese (†42), strýce pozdějšího sólisty baletu Národního divadla, který dostal jméno právě na jeho počest. Dne 7. května 1945 během Pražského povstání bránil policista Harapes spolu s dalšími muži barikády na pražské Pankráci. V Leplově ulici u domu číslo 1091 tehdy pomáhal přes ulici starší německé ženě.
Netušil však, že žena skrývá pod kabátem zbraň a chystá se zaútočit. Stařena na něj náhle vystřelila a těžce ho zranila. Harapes svým zraněním o deset dní později podlehl. Pohřben byl v Dobřichově u Peček na Kolínsku. Na místě útoku byla v říjnu 2023 odhalena pamětní deska, která jeho oběť připomíná.
Tradice četnictva na našem území sahá až do poloviny 19. století. Sbor byl oficiálně zřízen 18. ledna 1850. Nejstarší záznam o policistovi padlém ve službě pochází z 5. listopadu téhož roku. V Banskobystrickém kraji tehdejšího Rakouska-Uherska byl při pokusu zadržet lupiče zastřelen četník Josef Jost. Pachatel tehdy přepadl mlynáře vracejícího se z trhu.
Památku policistů, kteří zahynuli v novodobé historii, připomíná také pamětní deska v Muzeu policie na pražském Karlově. Jsou na ní uvedena jména těch, kteří přišli o život od roku 1992. Zatím jich je 69, i když skutečný počet obětí je vyšší.
Temnou kapitolu představují také padesátá léta minulého století. V politických procesech tehdy bylo popraveno 25 příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Tuto tragickou historii dnes připomíná pamětní deska odhalená na budově policejního prezidia v Praze.
Mezi novodobé případy patří i smrt severomoravského policisty Reného Vitáska (†28) z roku 1998. Otec tří dětí tehdy u Dobroslavic narazil na podezřelé vozidlo. Domníval se, že by mohlo jít o pytláky, a rozhodl se auto zkontrolovat. Ve skutečnosti však šlo o gang, který přepadával pošty. Jeden z pachatelů, Kamil Burčiš, policistu chladnokrevně zastřelil několika ranami do zad.