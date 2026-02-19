V posledních dnech se jen těžko dá vyhnout zprávám o konci manželství podnikatelky Ornelly Koktové a jejího manželka, bývalého mediálního magnáta Josefa Kokty. Zprávu o tom, že jsou rozvedeni, vypustila Koktová v rámci uvedení nové dokumentární série, jejíž první díl pustila hostům na oslavě svých 33. narozenin. o důvodech konce manželství ale zatím nepromluvila.
„Hodilo se jim to,“ říká o rozvodu Koktových jejich kamarád s tím, že jde jen o peníze
Dlouhé roky patřili Ornella Koktová a Josef Kokta mezi stabilní páry českého šoubyznysu. Nyní oba potvrzují, že jejich manželství oficiálně skončilo. Co vedlo k mediálně probíranému rozvodu?
Jednou z teorií, které se šíří mezi zmatenými fanoušky, je ta, že Koktová se opravdu zamilovala do šéfkuchaře Radka Kašpárka, se kterým byla před několika měsíci spojována. Sama ale v podcastu, který má s Agátou Hanychovou, přiznala, že by pro ni bylo rozbití rodiny velmi složité. Nabízí se tak druhý důvod, ke kterému se v současnosti přiklání velká část veřejnosti. A tím je teorie, kterou mimo jiné razí i Ornellina matka Monika Binias – a sice že rozvod je jen na oko a je to promyšlený marketingový a obchodní vztah dvojice, jež spolu má nejen tři děti, ale také dvě výdělečné společnosti.
„Podle informací, které se ke mně dostaly, se měli rozvést zhruba před třemi lety,“ řekla Expresu Binias. Dle jejích slov jsou za vším peníze. „Oni věděli, že se chtějí stěhovat, to věděli už dávno. Pepa má dluhy a právník Ornelle doporučil, aby se rozvedli, protože nemají předmanželskou smlouvu. Udělali ale chybu, protože na sítích celé tři roky byli aktivní. Je to nevěrohodné a napadnutelné. Teď dělají, že se Pepa jakože odmlčel a budou to muset nějakou dobu hrát. Pak se ale znovu vezmou a udělají si předmanželskou smlouvu,“ má jasno Binias.
A je fakt, že v řadě věcí má pravdu. Na Koktu jsou opravdu v současné době vedeny dvě exekuce v celkové výši okolo dvou milionů korun. A Ornella začátkem roku koupila dům v Nebušicích u Prahy, za který zaplatila neuvěřitelných 22,5 milionu korun. Podle kupní smlouvy dostupné v rejstříku nemovitostí dva a půl milionu dodala z vlastních prostředků a dvacet milionů pokryla hypotéka. Je tedy jasné, že měsíční splátka bude astronomická. Dluhy manžela by tak mohly komplikovat to, aby na hypotéku Ornella dosáhla.
Kromě Moniky Binias to, že rozvod je jen promyšlená strategie a dvojice spolu ve skutečnosti žije dál, tvrdí podle webu Super.cz i zdroj blízký páru. „Celé se jim to hodilo. Ornella nyní vydělává miliony, na Pepu se ještě něco valí z minulosti, tak to takhle bude vyřešené,“ řekl sebejistě. Na rozuzlení této hádanky si tak veřejnost bude muset počkat. Jisté je však to, že Ornella samu sebe dostala do složité pozice.