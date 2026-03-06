Strach o Rytmusovu rodinu: Jasmina Alagič zůstala se synem v Dubaji, město zasáhly rakety

Luxusní Dubaj, která bývá symbolem bezpečí a bohatství, se v posledních dnech ocitla v napjaté situaci. Město se totiž stalo terčem raketových útoků v souvislosti s konfliktem v Íránu. Mnoho lidí, kteří se zde nacházeli – ať už místní obyvatelé nebo turisté – se nyní snaží oblast co nejrychleji opustit. Mezi nimi je i moderátorka Jasmina Alagič, manželka rapera Rytmuse, která v Dubaji zůstala se svým synem Sanelem.
Napětí na Blízkém východě zasáhlo i Dubaj, odkud se nyní řada lidí snaží odcestovat. Ve městě zůstala také Jasmina Alagič se synem Sanelem, zatímco Rytmus je na Slovensku a čeká na zprávy o jejich návratu. Oba na sociálních sítích přiznali, že prožívají velmi náročné chvíle.
Rytmus si stejně jako řada dalších známých osobností pořídil v Dubaji byt, kde rodina často tráví čas. Letos zde společně strávili začátek roku. Rapper se ale kvůli pracovním povinnostem musel vrátit na Slovensko dříve a plánoval, že se za manželkou a synem brzy vrátí. Situace se však nečekaně změnila.
Po eskalaci napětí na Blízkém východě začaly směrem k Dubaji mířit drony a balistické rakety v rámci odvetných útoků Íránu. Místní protivzdušná obrana sice většinu z nich dokázala zneškodnit ještě ve vzduchu, přesto některé trosky dopadly na území města a způsobily menší požáry.
Napjatá situace vyvolala mezi lidmi obavy. Mnozí cizinci se proto snaží Dubaj opustit a vrátit se do svých domovských zemí. Jasmina Alagič ale zatím zůstává ve městě se svým synem, který letos v létě oslaví sedmé narozeniny.
Na sociálních sítích se po několika dnech odmlky ozvala svým sledujícím a poděkovala za podporu. „Z celého srdce chci poděkovat za nesmírné množství zpráv, které mi přicházejí, jestli jsme se Sanelkem v pořádku. Dělám vše pro to, abychom byli já i můj syn v bezpečí a v pořádku,“ uvedla Jasmina.
Zároveň dodala, že nechce předčasně spekulovat o návratu domů ani šířit zbytečné obavy. „Děkuji, že na nás myslíte,“ vzkázala.
Situace je náročná také pro Rytmuse, který zůstal na Slovensku a může jen čekat na zprávy od rodiny. O jejich stavu fanoušky informoval prostřednictvím sociálních sítí. „Jasmínka dělá všechno pro to, aby byli ok. Momentálně jsou v pořádku. S jistotou říct, co bude a nebude, ale nemůže nikdo. A já jako otec, když jsem se dozvěděl, co začalo, jsem prožíval těžké chvíle,“ přiznal rapper.
Pod posledním příspěvkem Jasminy se objevila také zpráva od Rytmusovy sestry Veroniky. „Modlím se, ať už jste doma. Miluju vás,“ napsala.
Moderátorka sdílela poslední fotografii ze 4. března přímo z Dubaje. Na snímku je i malý Sanel. „Máma tady vždycky bude, ty můj živote. Zdravím vás,“ připsala k fotografii.
Podle dostupných informací už se letecké spojení z Dubaje postupně obnovuje, takže návrat Jasminy a jejího syna na Slovensko by se mohl uskutečnit v dohledné době. Zatím ale zůstávají ve městě a čekají na vhodnou příležitost k odletu.