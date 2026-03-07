Lucie Vondráčková pochází z umělecky založené rodiny. Její matkou je textařka a překladatelka Hana Sorrosová, otcem je skladatel, muzikant a režisér Jiří Vondráček. Nejslavnější členkou rodiny je ale její teta Helena Vondráčková, stálice domácí pop music, s níž se ovšem kvůli dlouholetým rodinným sporům nevídá.
Od dětské hvězdy k rozvodové válce s Plekancem: život Lucie Vondráčkové plný slávy i skandálů
Doktorka filozofie, která ovšem zasvětila svůj život úplně jiné oblasti. Lucie Vondráčková začala své nadání naplňovat už v raném mládí a podařilo se jí prosadit hned v několika oblastech. Zpěvačka, herečka, příležitostná dabérka a také matka dvou dětí stále točí filmy i hudební alba a 8. března slaví 46. narozeniny.
Doktorka filozofie
Lucie Vondráčková je doktorkou filozofie. V roce 2006 úspěšně zvládla závěrečnou zkoušku a obhajobu rigorózní práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
„Po pěti letech denního studia oboru Teorie kultury na FF UK mám hotovo. Rigorózní práce je obhájena, mně spadl kámen ze srdce a můžu jít dál,“ prohlásila těsně po zkoušce. Titul doktorka filozofie získala obhajobou práce „Pohádky v československé kinematografii“.
Manželství
Je matkou dvou synů, Matyáše a Adama, které má s hokejistou Tomášem Plekancem. Pár se seznámil v roce 2010 na akci Jágr Teamu, o rok později se vzali. Vondráčková se za svým mužem odstěhovala do Kanady, kde hrál, ale vztah nevydržel. V polovině roku 2018 dvojice oznámila rozchod. Následovaly žaloby i řada vzkazů přes média, kde se vzájemně obviňovali ze lží. Manželství bylo oficiálně rozvedeno o dva roky později.
Vztah s Petrem Vojnarem
V polovině roku 2021 se dala Vondráčková dohromady s moderátorem Petrem Vojnarem. Vztah ale vydržel jen pár měsíců a dodnes je předmětem spekulací, zda byl skutečný, nebo šlo jen o promyšlený marketing.
Nová láska s bojovníkem
Herečka s o osmnáct let mladším zápasníkem Zdeňkem Polívkou začala chodit v roce 2022 a společně si pořídili psa. Na konci roku 2025 se rozešli. Zprávu o konci vztahu vypustil do světa jako první Zdeněk. „Znáte to, když se vám život sype a je vám nejhůř, tak se to prostě sesype se vším všudy. Chci oznámit rozchod s Luckou,“ napsal na sítě zápasník, který se po boku Vondráčkové začal objevovat v roce 2022. Rozchod tajili půl roku. Spekulace o krizi ve vztahu se objevily už loni, dvojice je ale nikdy nepotvrdila. Problémy naznačovalo i to, že se Lucie prakticky vůbec neukazovala na Polívkových zápasech. „Jsou dost krvelačné a já jsem raději v tom kulturním odvětví,“ řekla Blesku v létě. A nijak s ní nezacloumala ani partnerova srpnová operace páteře. „Je to silný jedinec. Spoléhám na to, že je dospělý chlap a postará se sám o sebe…“ řekla drsně. Čtvrt roku poté ale vyšlo najevo, že už tou dobou byl s jejich partnerstvím dávno ámen…
Teta Helena Vondráčková
"To už jsou uzavřené věci. Člověk jde dál, osud jde dál. V životě jsem se naučila, že tam, kde jsou dveře zavřené, tam se člověk nemá dobývat. Ale to se netýká jen rodinných konstelací, ale i různých spolupracovníků a podobně," uvedla mladší ze zpěvaček.
Bulvár
Přestože často poskytuje rozhovory bulvárním médiím, podle svých slov by se bez jejich pozornosti obešla.
"Byla bych nejraději, kdyby mě úplně vygumovali a neexistovala bych pro ně. Ale tak to zatím nevidím. O to víc musím pracovat, aby se více mluvilo o mé práci, a ne o nepodložených věcech, které se tam stále objevují. Protože to je opravdu beletrie," prohlásila.
Marmeláda
V profesní rovině je Vondráčková v první řadě zpěvačka a herečka. Své umělecké sklony přitom začala naplňovat už v dětství. K jejímu rozletu pomohlo účinkování v pořadu pro děti a mládež Marmeláda, který od roku 1992 moderovala.
Hudební kariéra
V roce 1993 vydala své první album Marmeláda. Hudebních nahrávek má dodnes na svědomí přes deset, mnoho z nich je platinových nebo zlatých. Nejpopulárnějšími skladbami jsou dodnes Džíny nebo Vítr.
Hudební úspěchy
Během svojí pestré kariéry posbírala mnoho hudebních cen. V anketě Český slavík se mezi zpěvačkami opakovaně umisťovala na druhém místě za Lucií Bílou. V televizních cenách popularity Týtý brala několikrát dokonce zlato.
První filmové role
Jednu z prvních zásadnějších televizních rolí ztvárnila ve svých jedenácti letech v Území bílých králů (1991), dobrodružném sedmidílném seriálu o napínavém pátrání po pachateli, který ohrožuje unikátní stádo bílých jelenů. Také si zahrála v seriálu Václava Vorlíčka Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (1993).
Pohádky
Od devadesátých let začala díky svému jemnému zevnějšku dostávat role v mnoha pohádkách. Šlo například o snímky Kouzelný šíp (1998), Královský slib (2001), O víle Arnoštce (2001), Malvína (2003), Křesadlo (2004), Poslední kouzlo (2006) anebo Šmankote, babičko, čaruj! (1998).
Další filmové role
V pozdějších letech se objevila například v dramatu Post Coitum (2004), teenagerské komedii Snowboarďáci (2004), humorné trilogii Babovřesky (2013) či muzikálu Decibely lásky (2016). V jednom z jejích posledních snímků The Perfect Kiss z roku 2018 si zahráli i její dva synové.
Divadlo
Vondráčková má za sebou i divadelní dráhu. Ve dvanácti letech se objevila po boku person, jako byli Radovan Lukavský, Josef Vinklář či Libuše Šafránková, ve čtyři hodiny trvajícím díle Saténový střevíček. V sedmnácti letech ztvárnila v Divadle Rokoko v proslulém Shakespearově dramatu Romeo a Julie hlavní postavu. V rámci Letních shakespearovských slavností si zahrála v Othellovi postavu Desdemony.
Zahrála si také v mnoha muzikálech, například Starci na chmelu, Excalibur nebo Tajemství.
Dabing
Mimo jiné je spojená s dabingem. Její hlas znají diváci seriálu Krok za krokem (1991-1998), kde namluvila postavu Al Lambertové. Dále namluvila postavu upírské dcerky Mavis v animovaném filmu Hotel Transylvánie (2012). V hororu Dům voskových figurín (2005) propůjčila hlas herečce Elishe Cuthbertové.