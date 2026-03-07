Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Od dětské hvězdy k rozvodové válce s Plekancem: život Lucie Vondráčkové plný slávy i skandálů

Lucie Vondráčková
Lucie VondráčkováFoto: ČTK
Lucie Vondráčková
Lucie VondráčkováFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Doktorka filozofie, která ovšem zasvětila svůj život úplně jiné oblasti. Lucie Vondráčková začala své nadání naplňovat už v raném mládí a podařilo se jí prosadit hned v několika oblastech. Zpěvačka, herečka, příležitostná dabérka a také matka dvou dětí stále točí filmy i hudební alba a 8. března slaví 46. narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Lucie Vondráčková pochází z umělecky založené rodiny. Její matkou je textařka a překladatelka Hana Sorrosová, otcem je skladatel, muzikant a režisér Jiří Vondráček. Nejslavnější členkou rodiny je ale její teta Helena Vondráčková, stálice domácí pop music, s níž se ovšem kvůli dlouholetým rodinným sporům nevídá.

Reklama

Na nejzajímavější momenty z osobního života i profesní kariéry Lucie Vondráčkové se podívejte v naší galerii.

Předchozí
1234514
Pokračovat

Doktorka filozofie

Lucie Vondráčková
Lucie VondráčkováFoto: ČTK

Lucie Vondráčková je doktorkou filozofie. V roce 2006 úspěšně zvládla závěrečnou zkoušku a obhajobu rigorózní práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po pěti letech denního studia oboru Teorie kultury na FF UK mám hotovo. Rigorózní práce je obhájena, mně spadl kámen ze srdce a můžu jít dál, prohlásila těsně po zkoušce. Titul doktorka filozofie získala obhajobou práce Pohádky v československé kinematografii.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama