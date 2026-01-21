Poté, co byl zápasník Karel Vémola v pondělí propuštěn z vazby na kauci, vydal společně s manželkou Lelou veřejné vyjádření. V něm se mimo jiné vrátili k policejnímu zásahu, který se odehrál v jejich domě. Vémolu policie zadržela den před Vánocemi a ve vazbě pak strávil téměř měsíc. Na svobodu se dostal 19. ledna, kdy se mohl vrátit k rodině.
Vémola po propuštění z vazby popsal zásah u nich doma: „Byl to šok,“ říká Lela
Karel Vémola se po propuštění na kauci vrátil k rodině a s manželkou Lelou zveřejnili společné prohlášení. Vrací se v něm k policejnímu zásahu v jejich domě těsně před Vánoci i k tomu, jak situaci nesly děti. Vémola zároveň otevřeně popsal nepříjemné chvíle po operaci čelisti a převoz v poutech, při kterém se podle svých slov bál o život.
Největší emoce v jejich výpovědi vyvolávalo právě ráno zásahu. „Byl to šok. Hrozný šok ráno, člověk v té minutě úplně přestane vnímat realitu,“ popsala Lela. Okamžitě prý řešila hlavně děti a to, aby si z celé situace neodnesly trauma. „Potom jediné, co ti proběhne hlavou, jsou děti a já jsem se strašně modlila, aby jim to nezůstalo v hlavičkách, aby z toho neměly trauma nebo něco takového,“ zavzpomínala. Současně uvedla, že v tu chvíli přemýšlela především nad tím, co dětem říct a jak je dostat z domu tak, aby samotný zásah neviděly.
Karlos pak popsal, jak jejich dcera Lili reagovala, když u domu spatřila policisty. „Vždyť jsou zítra Vánoce, oni přišli uklidit,“ uklidnila ji podle něj Lela. Rodinu následně z domu odvezli. Vémola zároveň ocenil, že Lela zachovala chladnou hlavu a situaci dětem „přeložila“ tak, aby ji zvládly. „Ona je hrozně silná,“ řekl o své ženě. Zmínil i to, že po odjezdu policie se doma skutečně uklízelo, takže děti nakonec vnímaly výsledek spíš jako „uklizený dům“ než děsivou událost.
Podle Vémoly menší děti celou věc překvapivě ustály relativně dobře. Jinak to ale dopadlo u jeho nejstaršího syna, který žije v Anglii. „Ležel na gauči a vůbec nevěděl, co se děje. Doteď z toho má psychické problémy, protože si myslel, že je to loupežné přepadení,“ popsal zápasník.
Vémola se ve svém vyjádření dotkl i zdravotních komplikací spojených s operací čelisti a následným převozem. Popsal situaci, kterou označil za jednu z nejhorších. „Nechápu, proč mě první večer z té nemocnice takhle převáželi… Spoutali mě, měl jsem dráty v nose, krvácel jsem z pusy a začal jsem se dusit vlastní krví. A jak jsem byl spoutaný, neměl jsem ani, jak tu krev vyplivnout… V tom autě jsem strávil přes půl hodiny … Ten večer jsem si myslel, že to fakt nedám,“ svěřil se fanouškům.