7. 3. Tomáš
Léčila se z alkoholismu a přežila vážnou operaci mozku. Eva Holubová slaví 67 let

Eva Holubová
Eva HolubováFoto: Profimedia.cz
Eva Holubová
Eva HolubováFoto: Profimedia.cz
Patří mezi nejznámější české herečky a z divadelních prken se dostala na výsluní českého filmu. Proslula ale také svými politickými přesvědčeními. Kromě toho se před lety veřejně přiznala k tomu, že byla alkoholičkou. Eva Holubová slaví 67. narozeniny.

Eva Holubová se k herectví dostala během studia na gymnáziu, kdy začala účinkovat v amatérských souborech. Po střední škole pracovala v různých profesích a na DAMU se dostala až napotřetí. V 80. letech, tedy během vysokoškolského studia, se věnovala spíše divadelním hrám než filmovým rolím. Na slavnou kariéru u filmu si musela počkat až do konce 90. let. Zahrála si v řadě slavných českých komedií, jako jsou Knoflíkáři (1997), Pelíšky (1999) či Pupendo (2003). Za ztvárnění postavy Květy Laskoňové ve filmu Ene bene (2000) získala Českého lva. Na ocenění byla nominována i za roli v komedii Účastníci zájezdu (2006), za kterou získala cenu na newyorském filmovém festivalu Tribeca.

Eva Holubová
Eva Holubová

"Mám bolesti a v hlavě stroječek," říká Eva Holubová po operaci aneuryzmatu v mozku

Celebrity

Eva Holubová je provdaná za výtvarníka Miroslava Zdeňka, se kterým má dvojčata Karolínu a Adama. Přiznala, že trpí depresemi, které ji dříve svedly také k alkoholismu. Dnes je však podle svých slov vyléčená a místo toho podlehla trendu otužování. Patří také mezi nejsledovanější české herečky na Instagramu.

Podívejte se, jak šel čas s oblíbenou českou herečkou.

Narodila se do rodiny účetní a bývalého stranického funkcionáře

Eva Holubová
Eva HolubováFoto: Profimedia.cz

Jedna z nejslavnějších českých hereček Eva Holubová se narodila 7. března 1959 v Praze do rodiny účetní a bývalého stranického funkcionáře, po roce 1968 dělníka. Divadlu se začala věnovat na gymnáziu, účinkovala v několika amatérských souborech, včetně známého divadla Sklep.

