Eva Holubová se k herectví dostala během studia na gymnáziu, kdy začala účinkovat v amatérských souborech. Po střední škole pracovala v různých profesích a na DAMU se dostala až napotřetí. V 80. letech, tedy během vysokoškolského studia, se věnovala spíše divadelním hrám než filmovým rolím. Na slavnou kariéru u filmu si musela počkat až do konce 90. let. Zahrála si v řadě slavných českých komedií, jako jsou Knoflíkáři (1997), Pelíšky (1999) či Pupendo (2003). Za ztvárnění postavy Květy Laskoňové ve filmu Ene bene (2000) získala Českého lva. Na ocenění byla nominována i za roli v komedii Účastníci zájezdu (2006), za kterou získala cenu na newyorském filmovém festivalu Tribeca.
Patří mezi nejznámější české herečky a z divadelních prken se dostala na výsluní českého filmu. Proslula ale také svými politickými přesvědčeními. Kromě toho se před lety veřejně přiznala k tomu, že byla alkoholičkou. Eva Holubová slaví 67. narozeniny.
Eva Holubová je provdaná za výtvarníka Miroslava Zdeňka, se kterým má dvojčata Karolínu a Adama. Přiznala, že trpí depresemi, které ji dříve svedly také k alkoholismu. Dnes je však podle svých slov vyléčená a místo toho podlehla trendu otužování. Patří také mezi nejsledovanější české herečky na Instagramu.
Narodila se do rodiny účetní a bývalého stranického funkcionáře
Jedna z nejslavnějších českých hereček Eva Holubová se narodila 7. března 1959 v Praze do rodiny účetní a bývalého stranického funkcionáře, po roce 1968 dělníka. Divadlu se začala věnovat na gymnáziu, účinkovala v několika amatérských souborech, včetně známého divadla Sklep.
Pomocná síla ve zdravotnictví a učitelka
Po maturitě pracovala v různých zaměstnáních, například jako pomocná síla ve zdravotnictví nebo učitelka v mateřské škole.
DAMU
Začátkem 80. let se pak na třetí pokus dostala na DAMU a ve stejném ročníku se potkala s Karlem Rodenem či Ivanou Chýlkovou. A na začátku 80. let si poprvé zahrála ve studentském filmu To můj Láďa… (1981). Do konce 80. let se věnovala především divadlu.
Kamarádí s Chýlkovou
Se svou přítelkyní ze studií Ivanou Chýlkovou si zahrála například ve snímku Čas sluhů (1989), ale také v komedii Vrať se do hrobu! (1989).
Kouř a Requiem pro panenku
V roce 1990 účinkovala v legendárním snímku Kouř a rok nato v Renčově filmu Requiem pro panenku (1991), kde sehrála sadistickou vychovatelku.
Práce v divadle
Po roce 1989 hrála v Divadle na tahu, v letech 1995-2002 byla angažována v Divadle Na zábradlí. Nyní stále hostuje v několika pražských divadlech.
Slavná nebyla hned
Na slavnou filmovou kariéru si musela počkat až do konce 90. let.
Pelíšky
Následovala slavná role učitelky Evy v Pelíškách (1999) a ztvárnění postavy Květy Laskoňové ve filmu Ene bene (2000), za kterou si vysloužila Českého lva za vedlejší roli.
Spolupráce s Tomášem Vorlem
V roce 2000 spolupracovala již poněkolikáté s režisérem Tomášem Vorlem na filmu Cesta z města (2000), kde hrála Vlastičku, manželku Bolka Polívky.
Herecký manžel Bohumil Klepl
Za svou dosavadní hereckou kariéru se často setkává s kolegou Bohumilem Kleplem, se kterým sehrála například manželský pár ve známé komedii Účastníci zájezdu (2006). Za roli matky Jolany obdržela nominaci na Českého lva a zvítězila na newyorském filmovém festivalu Tribeca.
Svatba v USA
Eva Holubová je roky provdaná za výtvarníka Miroslava Zdeňka, kterého také často ukazuje na svém Instagramu. Vzali se v USA, když jeli navštívit režiséra Miloše Formana.
Děti Adam a Karolína
S manželem má Holubová dvojčata – Adama a Karolínu. Oba dva studovali v zahraničí, její dcera se věnuje fotografii, syn mezinárodním vztahům.
Deprese
Oblíbená česká herečka má ale za sebou i nepříjemné období. Trpí totiž depresemi, které ji dříve uvrhly také do alkoholismu. Z toho je však již podle svých slov roky vyléčená. Před časem propadla trendu otužování, který s radostí propaguje na svém Instagramu.
Sociální sítě
Na této sociální síti patří Holubová k nejsledovanějším českým osobnostem. Její dlouhé statusy a fotky z osobního života si oblíbilo téměř 23 tisíc fanoušků.
Angažuje se v politice i charitě
Eva Holubová se angažuje také v politice a charitě. V roce 2014 vstoupila do Liberálně ekologické strany, před třemi lety se objevila ve volebním štábu Jiřího Drahoše a v roce 2019 se zúčastnila demonstrací Milion chvilek pro demokracii v Praze proti Babišově vládě. V prezidentské kampani byla hlasitou podporovatelkou Petra Pavla.
Seriálové role
Od konce 80. let spolupracuje Eva Holubová také s televizí. Hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů. Jednou z nejvýraznějších rolí byla postava Vašíčkové v seriálu HBO Pustina (2016).
Slunečná
Hrála také v seriálu Slunečná (2020-2022).
Filmy z posledních let
V posledních letech si zahrála ve filmech Tátova volha (2018), Teroristka (2019) po boku Ivy Janžurové nebo Případ mrtvého nebožtíka (2020).
Gump - pes, který naučil lidi žít
Zahrála si také ve snímku F. A. Brabce Gump – pes, který naučil lidi žít (2021).
Narozeniny
Populární česká herečka 7. března oslaví 67. narozeniny.