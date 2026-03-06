Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Britney Spears byla zatčena, když řídila pod vlivem. „Je to neomluvitelné,“ říká manažer

Zpěvačka Britney Spears má za sebou další ze svých skandálů. Ve středu v noci byla zadržena policií v americkém státě Kalifornie, když podle zasahujících policistů řídila velmi nebezpečně a ohrožovala ostatní řidiče.

Kdysi velmi úspěšná zpěvačka Britney Spears se opět ocitá ve velkých problémech. Byla totiž zadržena policií za nebezpečnou jízdu. Z nahrávky volání na tísňovou linku 911 vyplývá, že před zadržením měla jet po silnici ve městě Westlake Village, což je jen kousek od jejího domu v Thousand Oaks, velice nebezpečně. Policista z California Highway Patrol v komunikaci uvedl, že Britneyin černý sedan BMW zběsile přejížděl mezi pruhy a opakovaně překračoval rychlost.

Britney Spears
Britney Spears

Dle záznamů byla zpěvačka zadržena zhruba v půl desáté místního času a poté převezena do nemocnice, kde jí byla odebrána krev kvůli zjištění hladiny alkoholu v krvi a také případné přítomnosti drog. Výsledky sice nebyly ještě zveřejněny, ale zahraniční média přinesla zprávy o tom, že testy měly být pozitivní. Sama Britney se k incidentu nevyjádřila a smazala také svůj profil na Instagramu. Tam v poslední době přidávala videa velmi podivných tanců, na kterých nepůsobila vůbec dobře, a mnozí to vnímají spíše jako zoufalé volání o pomoc. 

Pro média se vyjádřil zpěvaččin manažer Cade Hudson. „Šlo o nešťastný incident, který je naprosto neomluvitelný,“ uvedl v prohlášení, které citoval server Page Six. Naznačil také, že jeho klientka bude svou situaci řešit. „Britney podnikne správné kroky, bude spolupracovat s úřady a doufejme, že to může být první krok k dlouho odkládané změně, která je v jejím životě nutná. Snad se jí dostane pomoci a podpory, kterou během tohoto těžkého období potřebuje,“ dodal. 

S úřady měla Spears ve svém životě problémy opakovaně. V bulváru se často objevovaly její fotografie ve značně podroušeném stavu, alkohol i drogy ji také přivedly do léčebny. V únoru 2007 si z neznámých důvodů sama oholila hlavu, a když její nekontrolované chování nepřestávalo, soud svěřil koncem téhož roku obě děti Federlinovi. Kvůli zpěvaččiným psychickým obtížím bylo v roce 2008 zavedeno opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovníkem se stal její otec Jamie Spears. V listopadu 2021 soud v Los Angeles téměř 14 let trvající opatrovnictví ukončil.

Zdroj: Page Six

