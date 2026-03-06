Kdysi velmi úspěšná zpěvačka Britney Spears se opět ocitá ve velkých problémech. Byla totiž zadržena policií za nebezpečnou jízdu. Z nahrávky volání na tísňovou linku 911 vyplývá, že před zadržením měla jet po silnici ve městě Westlake Village, což je jen kousek od jejího domu v Thousand Oaks, velice nebezpečně. Policista z California Highway Patrol v komunikaci uvedl, že Britneyin černý sedan BMW zběsile přejížděl mezi pruhy a opakovaně překračoval rychlost.
Britney Spears byla zatčena, když řídila pod vlivem. „Je to neomluvitelné,“ říká manažer
Dle záznamů byla zpěvačka zadržena zhruba v půl desáté místního času a poté převezena do nemocnice, kde jí byla odebrána krev kvůli zjištění hladiny alkoholu v krvi a také případné přítomnosti drog. Výsledky sice nebyly ještě zveřejněny, ale zahraniční média přinesla zprávy o tom, že testy měly být pozitivní. Sama Britney se k incidentu nevyjádřila a smazala také svůj profil na Instagramu. Tam v poslední době přidávala videa velmi podivných tanců, na kterých nepůsobila vůbec dobře, a mnozí to vnímají spíše jako zoufalé volání o pomoc.
Pro média se vyjádřil zpěvaččin manažer Cade Hudson. „Šlo o nešťastný incident, který je naprosto neomluvitelný,“ uvedl v prohlášení, které citoval server Page Six. Naznačil také, že jeho klientka bude svou situaci řešit. „Britney podnikne správné kroky, bude spolupracovat s úřady a doufejme, že to může být první krok k dlouho odkládané změně, která je v jejím životě nutná. Snad se jí dostane pomoci a podpory, kterou během tohoto těžkého období potřebuje,“ dodal.
S úřady měla Spears ve svém životě problémy opakovaně. V bulváru se často objevovaly její fotografie ve značně podroušeném stavu, alkohol i drogy ji také přivedly do léčebny. V únoru 2007 si z neznámých důvodů sama oholila hlavu, a když její nekontrolované chování nepřestávalo, soud svěřil koncem téhož roku obě děti Federlinovi. Kvůli zpěvaččiným psychickým obtížím bylo v roce 2008 zavedeno opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovníkem se stal její otec Jamie Spears. V listopadu 2021 soud v Los Angeles téměř 14 let trvající opatrovnictví ukončil.