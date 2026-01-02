Mezi nejlépe informované lidi v českém šoubyznysu patří podnikatelka Ornella Koktová, která disponuje velkým množstvím pikantních informací. A v případě manželství Karlose Vémoly tomu není jinak. O tom, jak to momentálně Vémola má se svou manželkou Lelou, se rozpovídala v podcastu, který má s Agátou Hanychovou.
„Našel si plochou holku,“ vyzradila na Karlose Vémolu Ornella Koktová
V posledních dnech se jedním z nejprobíranějších témat stala krize v manželství MMA bojovníka Karlose Vémoly a jeho ženy Lely. Za jejich problémy má stát Karlosova nevěra. O té mluví stále více zdrojů.
„Karlos se rozchází s Lelou. A údajně se zamiloval do úplnýho opaku,“ začala vyprávět Koktová, která naznačila, že nová láska známého bijce vypadá zcela jinak než matka jeho tří dětí. „Vím, že to tak bývá, ale irituje mě, že ty Lele dával nalejvárnu, ať má obří prsa, a nakonec je to prý tak, že má poloplochou, krátkovlasou, malinkou slečnu,“ rozpovídala se Ornella, která má pochopení pro to, když se ženatý muž zamiluje někde jinde. Ostatně její manžel Josef Kokta byl také ženatý, když jejich vztah začal. Co však nechápe, je to, že muž je schopný odcházet za milenkou, když má doma novorozence, který má navíc vážné zdravotní problémy a který čekal na operaci ledviny.
„Chápu, že láska tě srazí a asi si to úplně neplánuješ. Ale v situaci, kdy máš doma mimino, který jde na operaci a řeší se jeho život, je to příšerný. Je to tak velký průser,“ myslí si matka tří dětí. A Hanychová je ve svých postojích ještě radikálnější. „Myslím, že zrovna v tomhle případě si tu lásku musíš zakázat,“ je přesvědčená Agáta, že by nikdy nedala přednost muži před svými dětmi.
A Koktová jí dává za pravdu. „Je pravda, že lidi se obětujou pro svý milovaný. Ale on je takový zvířátko, pudovej člověk, kterej se řídí jen hormonama. Nevím, jestli má někoho, kdo by mu mohl říct, hele, tohle není O. K.,“ zamýšlela se v podcastu. „On má asi jenom toho Rittiga, kterýmu to přijde v pořádku,“ dodala Hanychová. To jí Koktová odsouhlasila a přidala další pikantní detail. „On byl údajně i u toho seznámení Karlose s milenkou v jednom nočním klubu,“ uzavřela téma.