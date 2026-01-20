Lela Vémola prožívá mimořádně náročné období. Zatímco se snaží zvládnout rodinné povinnosti a péči o tři děti, dopadají na ni i profesní důsledky kauzy spojené se zadržením jejího manžela, zápasníka Karlose Vémoly. Právě teď totiž přichází o část pracovních zakázek, které měla domluvené na sociálních sítích.
Lela Vémola přichází o spolupráce. Kauza kolem Karlose má dopad i na její práci
Zadržení Karlose Vémoly se nepromítlo jen do rodinného života, ale i do profesní sféry jeho manželky Lely. Influencerka přiznala, že kvůli celé kauze přišla o část domluvených spoluprací a někteří partneři s ní přerušili komunikaci. Přesto odmítá situaci veřejně komentovat a věří, že se vše časem vysvětlí.
Influencerka přiznala, že v posledních týdnech narazila na nečekané komplikace v oblasti spoluprací. „Velmi mě mrzí, že některé subjekty odstoupily od již dohodnutých projektů nebo se mnou zcela přerušily komunikaci,“ uvedla na svých sociálních sítích. Přesto zdůraznila, že ke své práci vždy přistupovala zodpovědně: „Vždy jsem se snažila dělat to nejlepší a stát si za každou spoluprací, kterou jsem přijala,“ dodala.
Podle jejích slov je zřejmé, co za změnou postoje některých partnerů stojí. „Mám pocit, že to souvisí s aktuálním případem, který se týká mého manžela Karlose,“ přiznala otevřeně. Od chvíle, kdy byl její muž krátce před Vánoci zadržen a umístěn do vazby, se od ní mnozí dožadují veřejného stanoviska.
To však Lela jednoznačně odmítá. „Nemohu a ani nechci se k této záležitosti vyjadřovat – nemám k dispozici žádné informace a nechci mu způsobovat další starosti. Zároveň respektuji postupy orgánů činných v trestním řízení i presumpci neviny. Věřím, že vše bude nakonec vysvětleno a dopadne dobře,“ vysvětlila na sociálních sítích.
Navzdory zklamání ale nepřišla o veškerou podporu. Někteří partneři při ní nadále stojí a to jí dodává sílu pokračovat. „Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kteří mě podporují, i partnerům, kteří při mně stojí v tomto náročném období. Velmi si toho vážím,“ uzavřela s vděčností.
Vémolu pustili na kauci z vazby
Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. Oznámil to jeho advokát Vlastimil Rampula. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem loňského roku. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení.
Informaci o propuštění jednoho z obviněných potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem loňského roku. Podle Cimbaly má obviněný zákaz vycestovat, dohlížet na něj bude probační úředník.
Kauce za propuštění Vémoly činí podle serveru Novinky.cz 15 milionů korun. Ten opustil brány pražské pankrácké vazební věznice v pondělí odpoledne. Zápasník opakovaně vinu odmítl. „Jedná se o významný posun v rámci obhajoby. Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhaní Karla Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti,“ uvedl Rampula.
Podle obhájce stále platí, že zadržení Vémoly bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karla Vémoly do trestné činnosti,“ dodal advokát.
„Dnešního dne rozhodla státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze o propuštění jednoho z obviněných v dotazované trestní věci z vazby na svobodu,„ sdělil Cimbala v pondělí. „S ohledem na skutečnost, že vazební důvod vazby útěkové však nadále u obviněného trvá, byla současně vazba nahrazena více souběžně aplikovanými opatřeními nahrazujícími vazbu, a to včetně dohledu probačního úředníka, peněžité záruky a zákazu vycestovat, která mají zajistit podmínky pro další průběh trestního řízení,“ vysvětlil mluvčí pražských žalobců.