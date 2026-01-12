Během pondělního dne se MMA bojovník Karlos Vémola po několika týdnech ukázal na veřejnosti. Stalo se tak, když byl vězeňskou eskortou přivezen do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí na kontrolu. Vémolu přivezli v poutech a v typickém oranžovém vězeňském mundúru, přes který měl župan a vězeňskou bundu.
Karlos Vémola byl na kontrole po operaci. Ukázal se se železy v čelisti jako Terminátor
Den před Vánoci měl MMA bojovník Karlos Vémola nastoupit na operaci čelisti. Místo toho byl zatčen kvůli podezření z drogové trestné činnosti. Operaci pak podstoupil ve vazbě a dnes byl přivezen na kontrolu.
Pozornost všech, kdo měli možnost Vémolu během krátké doby, kterou v nemocnici na kontrole strávil, vidět, upoutala ocelová čelistní fixace, kterou má na levé straně čelisti, a která má zajistit správné srůstání kosti po náročné operaci. Rekonvalescence tak bude ještě dlouhá. Jak sdělil tým, který momentálně zajišťuje Vémolovu komunikaci se světem, čeká Karlose ještě dlouhá hospitalizace ve vězeňské nemocnici. „Vzkazuje, že se cítí lépe. Pooperační léčbu, která by ale u něj měla trvat ještě 5–6 týdnů, bude Karlos absolvovat v Nemocnici s poliklinikou vazební věznice na Pankráci, v níž se i nyní stále nachází,“ stojí v prohlášení.
Operaci Vémola podstoupil 30. prosince, a to kvůli zanícené čelisti. Kvůli zákroku byl dočasně převezen z pankrácké věznice na stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tedy na místo, kde byl dnes na kontrole. Muž, který běžně působí sebevědomě a suverénně, byl tentokrát k vidění oholený, ve vězeňském vaťáku – a při transportu zpět po operaci podle svědků bolestí sténal.
Vémola je aktuálně ve vazbě a čelí velmi závažnému obvinění: je vyšetřován kvůli podezření na organizovanou drogovou trestnou činnost a nedovolenou výrobu i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to jak v České republice, tak údajně i v zahraničí. Pokud by mu byla vina prokázána, hrozí mu podle informací v kauze mimořádně přísný trest – až 18 let vězení.