Zpěvačka Dara Rolins vždy byla nezávislou ženou a velmi oblíbenou umělkyní. Svůj život v podstatě trávila na cestách. A to i když měla malou dceru. Nyní se ale rozhodla milovaného povolání vzdát. Důvodem je, jak se zdá, muž jejího života, bývalá fotbalová hvězda Pavel Nedvěd. S tím totiž Rolins staví ne jeden, ale hned dva domy. Jeden v Praze a druhý u italského jezera Maggiore.
Dara Rolins přerušila kvůli Nedvědovi svou kariéru
Diáře partnerů Dary Rolins a Pavla Nedvěda praskají ve švech. Nyní ale vytížená zpěvačka překvapila svým rozhodnutím vzdát se na čas své kariéry. A důvodem jen právě bývalý fotbalista.
„V Šárce už se vesele staví a jde to dobře. A právě kvůli těmhle našim dvěma dětem, v uvozovkách, tím myslím naše dva domy, jsem si dala uměleckou pauzu. Pavel by byl rád, kdybych se tomu pověnovala. Začnou mi takový ty příjemný starosti, jako je zařizování interiérů a všeho okolo,“ řekla zpěvačka Blesku, čemu se hodlá v následujícím čase věnovat. Kromě těchto dvou domů mají Rolins i Nedvěd několik dalších nemovitostí. „Sami ještě nevíme, kde budeme bydlet. Když si tu otázku položíme, tak na ni nemáme jasnou odpověď. Vše záleží na práci Pavla, mojí a samozřejmě na Lole. Bude to taková nová etapa a čas ukáže, kde nám to nejvíc bude dávat smysl. Uvidíme, zda bude mít cenu, abychom si drželi všechny adresy,“ uvažuje Dara nad možným prodejem.
Čtěte také: Dara Rolins není spokojená s výsledkem plastiky. „Ani mně se to nelíbí,“ říká
Dalším velkým důvodem, proč omezit práci, je její jediná dcera Laura, které nikdo neřekne jinak než Lola. „Čeká nás její maturitní ples, kde budeme všichni, a v podstatě to pro mě bude první ples, kde nebudu pracovně. Ta moje pauza je i kvůli ní, abych byla flexibilní, když mě bude potřebovat, a nechci mít v diáři nějakou akci,“ říká starostlivá matka.
Řeč pochopitelně přišla i na svatbu s Nedvědem, protože od zasnoubení uplynul už více než rok. Fotbalista totiž poklekl na Silvestra 2024. „Jednoho dne svatba bude, směřujeme k tomu a říkali jsme si, že tomu jednou dáme tzv. korunu. Ale zatím to v plánu není,“ nespěchá nikam zpěvačka.