Ke svým fanouškům se snaží být zpěvák Milan Peroutka otevřený. A proto se jim svěřil i s tím, co jiní mnohdy tají. „Tenhle příspěvek bych nejradši nikdy nepřidával, ale jakkoliv blbě to zní, cítím, že to s vámi potřebuju zasdílet, abych mohl i online fungovat dál,“ začal svou zpověď Peroutka. Pak prozradil, že přišel o jednoho z nejbližších lidí.
Smutná zpráva od Milana Peroutky. Přišel o svou milovanou babičku
Zpěvák Milan Peroutka zažívá velmi těžké období. Se svými fanoušky se podělil o to, že se musí vyrovnat se smrtí jednoho z nejbližších lidí ve svém životě.
„Babička Aidička umřela. Ta, kterou z mých sítí dobře znáte i vy. Ta babička, bez které by víkend v dětství nebyl kompletní. Ta, ke které jsem se přestěhoval už během studia na gymplu, abych měl víc klidu na učení, ke kterému jsem se patřičně prosycený cigaretovým dýmem stejně dostával až v noci, protože mi tak ráda a neúnavně vyprávěla,“ zavzpomínal na své dětství a dospívání, kdy pro něj babička představovala pevný bod v životě. Popsal také, že babička pozorně sledovala jeho kariéru. „Byla do poslední chvíle tou nejvěrnější i nejpřísnější fanynkou. Nebylo by ranního vysílání, které by zaspala, rozhovoru, který by nepřečetla, nebo třeba videa na YouTube, které by si nepouštěla pořád dokola, aby mohla každý den zaevidovávat nový počet views,“ píše s láskou.
Čtěte také: (ne!)ZÁVISLÁ: Zpěvák Milan Peroutka o coming outu a alkoholismu v rodině
Zpěvák přiznal, že babička však nebyla nekritická. „Uměla ale i pokárat. Mou odbarvenou hlavu mi nějakou chvíli nemohla prominout, protože se stejně jako my všichni srovnávala s diskusemi pod příspěvky, dávala mi feedback k vystoupením, k oblečení i ke gramatice v příspěvcích. Nikdy ke mně ale nebyla lhostejná, protože jí na mě záleželo. Buď ji něco bavilo, nebo štvalo, ale nerada zůstala bez názoru,“ popsal důležitou ženu svého života. Peroutka se také svěřil, že byl s babičkou téměř do konce. Pak ho ale bohužel odvolaly pracovní povinnosti. „Moje práce někdy umí být dost cynická, a když jsem od tebe odjížděl hrát Lotranda a zpívat „nám se stalo něco překrásného“, stejně jsem myslel hlavně na tebe. Ale vím, že jsi odešla tak, jak by si to přál každý z nás. Obklopená láskou. A doufám, že bys na mě byla taky pyšná za asi nejtěžší úkol, co jsem se minutu před posledním rozloučením rozhodnul udělat. Přečíst ti poslední sbohem.“
Závěrem poslal také velmi dojemný vzkaz. „Babi, tobě už je hezky, jen nám dej ještě chvíli, než se s tím srovnáme my. Premiéry, co mě teď čekají, věnuju jen tobě, tak mi, prosím, dál drž palce, protože tvoje radost z mých úspěchů mi bude dál motivací, i když už je budeš držet odjinud. A když jsi se nás poslední dny zeptala, jestli na tebe nezapomeneme, tak toho se, prosím tě, vůbec nemusíš bát.“